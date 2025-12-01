Симбиоз вместо противостояния: как ИИ меняет жизнь, власть и бизнес на юге России

На конференции AI Journey рассказали, как искусственный интеллект меняет жизнь на юге России и в стране в целом

Мир переживает цифровую трансформацию, связанную с развитием искусственного интеллекта. Это отражается как на жителях, так и на национальных целях развития государства. О главных изменениях в этих направлениях рассказали на конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»). Общество Глобальные исследования подтверждают востребованность ИИ во всем мире. По данным KPMG, 66% жителей планеты регулярно используют ИИ, а 83% считают его полезным. Более половины (54%) пользователей отмечают, что ИИ повышает креативность, 43% видят рост доходов. Инвестиции в эту сферу достигли $124,3 млрд, а число вакансий выросло на 35% (отчет McKinsey).

В России к ИИ относятся позитивно и прагматично. Как показало исследование Сбера и Rambler&Co, 75% россиян готовы учитывать рекомендации нейросетей, но окончательное решение оставляют за собой. Согласно опросу ВЦИОМ, 54% жителей страны уже видят в ИИ помощника.

Государство Искусственный интеллект меняет и работу госорганов. На конференции сообщили, что 90% регионов России уже используют ИИ-решения Сбера. В первый день мероприятия президент РФ выделил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта. Согласно ей, вклад этой технологии в ВВП страны к 2030 году должен превысить 11 трлн рублей. Президент поручил правительству и главам регионов детально расписать план внедрения генеративного ИИ во всех отраслях. На Юго-Западе такие примеры уже есть.

Бизнес На конференции обсудили влияние ИИ на сектор B2C. Технологии персонализации улучшают цифровой опыт клиентов: ИИ-системы быстро реагируют на действия пользователя в сервисе и распознают его скрытые потребности. Персонализация стала основой клиентского опыта. Результаты говорят сами за себя: каждая третья продажа в Сбере происходит благодаря рекомендациям ИИ.

На юге России больше всего технологических решений Сбера и его партнеров внедряют в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Ростовской области — всего там реализуют более 200 проектов цифровой трансформации. Чаще всего технологии внедряют предприятия агропромышленного комплекса, винодельческие производства, а также компании в сфере торговли и телекоммуникаций.