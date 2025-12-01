Симбиоз вместо противостояния: как ИИ меняет жизнь, власть и бизнес на юге России
На конференции AI Journey рассказали, как искусственный интеллект меняет жизнь на юге России и в стране в целом
Мир переживает цифровую трансформацию, связанную с развитием искусственного интеллекта. Это отражается как на жителях, так и на национальных целях развития государства. О главных изменениях в этих направлениях рассказали на конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).
Общество
Глобальные исследования подтверждают востребованность ИИ во всем мире. По данным KPMG, 66% жителей планеты регулярно используют ИИ, а 83% считают его полезным. Более половины (54%) пользователей отмечают, что ИИ повышает креативность, 43% видят рост доходов. Инвестиции в эту сферу достигли $124,3 млрд, а число вакансий выросло на 35% (отчет McKinsey).
Кремниевая долина на Кубани:
В России к ИИ относятся позитивно и прагматично. Как показало исследование Сбера и Rambler&Co, 75% россиян готовы учитывать рекомендации нейросетей, но окончательное решение оставляют за собой. Согласно опросу ВЦИОМ, 54% жителей страны уже видят в ИИ помощника.
Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:
«В контексте стремительного развития ИИ именно человеческий капитал — креативность, критическое мышление, эмоциональный интеллект — становится стратегическим ресурсом. Вместо противостояния «человек против машины» формируется модель симбиоза, где ИИ усиливает человеческие способности.
Повестка устойчивого развития служит каркасом, который объединяет технологические прорывы с социальными и экологическими задачами. По нашим оценкам, более 70% показателей национальных целей России непосредственно связаны с этой повесткой. Конкурентоспособность страны будет определяться способностью создать сбалансированную экосистему, где инновации и зеленые технологии обеспечивают технологический рывок, а человеческий капитал служит их основой».
Читайте также:
Государство
Искусственный интеллект меняет и работу госорганов. На конференции сообщили, что 90% регионов России уже используют ИИ-решения Сбера. В первый день мероприятия президент РФ выделил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта. Согласно ей, вклад этой технологии в ВВП страны к 2030 году должен превысить 11 трлн рублей. Президент поручил правительству и главам регионов детально расписать план внедрения генеративного ИИ во всех отраслях. На Юго-Западе такие примеры уже есть.
Директор управления организации продаж РГС Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Легуш:
«Суммарная потребность в высокотехнологичных решениях для госсектора на юге России и Северном Кавказе оценивается многомиллиардными инвестициями. Юг России многогранен, и наш подход к внедрению ИИ такой же гибкий. Мы помогаем регионам развивать искусственный интеллект в тех сферах, где он нужнее всего: будь то медицина в Республике Калмыкия, туризм на Дону, образование или госуслуги на Ставрополье. Технологии разные: от ИИ-ассистентов до аналитических платформ, способных сформировать аналитику из большого массива данных за несколько минут.
Мы наблюдаем, как растет цифровая компетентность региональных команд в государственном управлении. Благодаря этому появляются новые проекты, в том числе с использованием генеративного ИИ. И главное — общение гражданина с государством становится простым и комфортным».
Нейросеть на борту МКС:
Бизнес
На конференции обсудили влияние ИИ на сектор B2C. Технологии персонализации улучшают цифровой опыт клиентов: ИИ-системы быстро реагируют на действия пользователя в сервисе и распознают его скрытые потребности. Персонализация стала основой клиентского опыта. Результаты говорят сами за себя: каждая третья продажа в Сбере происходит благодаря рекомендациям ИИ.
На юге России больше всего технологических решений Сбера и его партнеров внедряют в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Ростовской области — всего там реализуют более 200 проектов цифровой трансформации. Чаще всего технологии внедряют предприятия агропромышленного комплекса, винодельческие производства, а также компании в сфере торговли и телекоммуникаций.
Как писали Юга.ру, в России интернет может начать замедляться уже в этом году. И дело не в защите от БПЛА.