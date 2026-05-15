Краснодар с гастролями посетит «Донбасс-опера». Какие спектакли покажут?

19 мая состоится показ балета «Собор Парижской Богоматери» по мотивам одноименного романа Виктора Гюго. Действие происходит в 1482 году в столице Франции. В красавицу Эсмеральду влюбляются горбун Квазимодо, священник Клод Фролло и поэт Пьер Гренгуар.

20 мая зрители смогут оценить балет «Пер Гюнт» . В основе сюжета — рассказ о приключениях крестьянского парня, весельчака и затейника. Он выбрал для себя принцип жизни — быть самим собой довольным.

Билеты в продаже. Их стоимость — до 1500 рублей.

«Донбасс-опера» — театр в Донецке, открытый в 1936 году. Обновленное здание является памятником архитектуры. В репертуаре оперы, балеты, оперетты, музыкальные комедии, детские музыкальные сказки по произведениям отечественных и зарубежных композиторов, а также современных авторов.