«Некоторые улицы превратились в реки и каналы». Майкоп затопило после сильного ливня
В Адыгее объявили экстренное предупреждение из-за ливней, переувлажнения почвы и ветра до 22 м/с. В зоне риска — 58 населенных пунктов
Вечером 14 мая телеграм-канал «Нетипичная Адыгея» сообщил о том, что в Майкопе прошел ливень с градом: «Некоторые улицы превратились в реки и каналы». Согласно прогнозу погоды, дожди продолжатся 15 и 16 мая. Накануне Единая дежурно-диспетчерская служба Майкопа распространила экстренное предупреждение: 14 и 15 мая на территории региона прогнозировался комплекс опасных метеоявлений — сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20–22 м/с.
Главную опасность представляют не сами осадки, а их последствия. По всей территории Адыгеи зафиксировано агрометеорологическое опасное явление — переувлажнение грунта. Земля больше не впитывает влагу, и осадки практически мгновенно стекают в реки, резко повышая уровень воды. На реке Фарс у станицы Дондуковской уровень воды достиг 475 см, на реке Пшиш у аула Габукай — 657 см, и подъем продолжается. По данным республиканского комитета по делам ГО и ЧС, в зоне риска находятся 58 населенных пунктов, где проживает свыше 20,5 тысяч человек.
Жителям и гостям Адыгеи рекомендуют следить за прогнозами, избегать поездок в горную часть республики и не подходить к берегам рек. Особенно опасны окрестности Малой Майкопской ГЭС, берега Курджипса в поселках Краснооктябрьский, Табачный и Садовый, а также левый берег Белой у Грозного, Победы и Тульского — эти зоны традиционно подвержены оползням после затяжных дождей.
Напомним, что о приближении непогоды на юге России синоптики предупреждали заранее. Они прогнозировали, что на смену жаре в Краснодарском крае и соседних регионах придут ливни с грозами, градом и ветром до 22 м/с, а также возможны переполнения малых рек и активизация оползней в горной части.
