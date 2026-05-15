Вечером 14 мая телеграм-канал «Нетипичная Адыгея» сообщил о том, что в Майкопе прошел ливень с градом: «Некоторые улицы превратились в реки и каналы». Согласно прогнозу погоды, дожди продолжатся 15 и 16 мая. Накануне Единая дежурно-диспетчерская служба Майкопа распространила экстренное предупреждение: 14 и 15 мая на территории региона прогнозировался комплекс опасных метеоявлений — сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20–22 м/с.

Главную опасность представляют не сами осадки, а их последствия. По всей территории Адыгеи зафиксировано агрометеорологическое опасное явление — переувлажнение грунта. Земля больше не впитывает влагу, и осадки практически мгновенно стекают в реки, резко повышая уровень воды. На реке Фарс у станицы Дондуковской уровень воды достиг 475 см, на реке Пшиш у аула Габукай — 657 см, и подъем продолжается. По данным республиканского комитета по делам ГО и ЧС, в зоне риска находятся 58 населенных пунктов, где проживает свыше 20,5 тысяч человек.