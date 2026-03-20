ChatGPT заблокируют в России? Минцифры разработало проект закона о регулировании ИИ
Минцифры создало законопроект о регулировании искусственного интеллекта, согласно которому работа заграничных нейросетей может быть ограничена
18 марта Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России. Он направлен на «защиту граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов» и должен вступить в силу 1 сентября 2027 года.
Документ установит и закрепит на законодательном уровне понятие искусственного интеллекта, права и обязанности создателей и пользователей контента, а также введет обязательную маркировку ИИ-фото-, видео- и аудиоконтента. Регулирование коснется как физических, так и юридических лиц.
Также в законопроекте появится понятие «трансграничные технологии искусственного интеллекта», которое относится к созданию, разработке или использованию нейросетей, связанных с другими государствами. В документе указано, что работа данных технологий «может быть запрещена или ограничена в случаях, установленных законодательством России».
Старший юрист компании MWS AI Кирилл Дьяков пояснил «РИА Новости», что к «трансграничным технологиям искусственного интеллекта» относятся такие нейросети, как ChatGPT, Claude и Gemini, которые «неизбежно передают данные россиян за рубеж». Также в этот список входят Qwen и DeepSeek, однако, по словам Дьякова, их «можно будет доработать для использования в РФ».
Помимо этого, законопроект обяжет проводить все этапы разработки и обучения ИИ-моделей на территории России, а международное сотрудничество сможет функционировать только через совместные научные исследования и обмен данными.
Разработчики нейросетей будут должны уведомлять пользователей о недопустимости манипулирования поведением человека с помощью ИИ — например, побуждения его к покупке товаров по итогам анализа активности в интернете.
Отметим, что закон не будет распространяться на использование искусственного интеллекта в тех ситуациях, которые связаны с обороной страны, госбезопасностью и ЧС.
