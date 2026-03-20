ChatGPT заблокируют в России? Минцифры разработало проект закона о регулировании ИИ

18 марта Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России. Он направлен на «защиту граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов» и должен вступить в силу 1 сентября 2027 года.

Документ установит и закрепит на законодательном уровне понятие искусственного интеллекта, права и обязанности создателей и пользователей контента, а также введет обязательную маркировку ИИ-фото-, видео- и аудиоконтента. Регулирование коснется как физических, так и юридических лиц.

Также в законопроекте появится понятие «трансграничные технологии искусственного интеллекта», которое относится к созданию, разработке или использованию нейросетей, связанных с другими государствами. В документе указано, что работа данных технологий «может быть запрещена или ограничена в случаях, установленных законодательством России».