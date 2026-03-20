ChatGPT заблокируют в России? Минцифры разработало проект закона о регулировании ИИ

  © фото freepik, сайт freepik.com
    

Минцифры создало законопроект о регулировании искусственного интеллекта, согласно которому работа заграничных нейросетей может быть ограничена

18 марта Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России. Он направлен на «защиту граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов» и должен вступить в силу 1 сентября 2027 года. 

Документ установит и закрепит на законодательном уровне понятие искусственного интеллекта, права и обязанности создателей и пользователей контента, а также введет обязательную маркировку ИИ-фото-, видео- и аудиоконтента. Регулирование коснется как физических, так и юридических лиц. 

Также в законопроекте появится понятие «трансграничные технологии искусственного интеллекта», которое относится к созданию, разработке или использованию нейросетей, связанных с другими государствами. В документе указано, что работа данных технологий «может быть запрещена или ограничена в случаях, установленных законодательством России»

Читайте также:

Старший юрист компании MWS AI Кирилл Дьяков пояснил «РИА Новости», что к «трансграничным технологиям искусственного интеллекта» относятся такие нейросети, как ChatGPT, Claude и Gemini, которые «неизбежно передают данные россиян за рубеж». Также в этот список входят Qwen и DeepSeek, однако, по словам Дьякова, их «можно будет доработать для использования в РФ»

Помимо этого, законопроект обяжет проводить все этапы разработки и обучения ИИ-моделей на территории России, а международное сотрудничество сможет функционировать только через совместные научные исследования и обмен данными. 

Разработчики нейросетей будут должны уведомлять пользователей о недопустимости манипулирования поведением человека с помощью ИИ — например, побуждения его к покупке товаров по итогам анализа активности в интернете. 

Отметим, что закон не будет распространяться на использование искусственного интеллекта в тех ситуациях, которые связаны с обороной страны, госбезопасностью и ЧС. 

Как писали Юга.ру, в 2025 году Краснодарский край занял второе место в России по количеству пользователей нейросетей.

В Краснодарском крае задержали чиновника за махинации с землей почти на 5 млн рублей
Астрономическая весна в Краснодаре начнется с 20 марта — день станет длиннее, а Солнце поднимется выше над горизонтом
Под Ростовом-на-Дону возведут атомную электростанцию. Ранее ее хотели построить в Ейске
В Краснодарском крае в выходные потеплеет до 19 °С. Местами пройдет дождь
«Вечный статус «Соединение…» В Краснодарском крае массовый сбой Telegram
В Краснодаре вновь отклонили все возражения жителей против строительства храма в ЮМР

«Я всю жизнь живу с чувством абсурда»
Вчера, 16:00
«Я всю жизнь живу с чувством абсурда»
Ishome — о грядущем концерте в Краснодаре и альбоме, который пролежал в столе семь лет
Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом — губернатор
Вчера, 15:04
Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом — губернатор
Глупость, жадность или предательство?
Вчера, 13:45
Глупость, жадность или предательство?
Кто и зачем убивает Telegram

