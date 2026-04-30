Депутат Госдумы РФ предложил предприятиям сбивать беспилотники своими силами

  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
Бизнес могут обязать защищаться от БПЛА самостоятельно. В Госдуме посоветовали не полагаться только на Минобороны

29 апреля руководитель «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил в интервью «Газете.Ru», что компании ТЭК и системообразующие предприятия должны быть обязаны защищать свои объекты от беспилотников собственными вооруженными силами.

Парламентарий напомнил, что в конце марта вступил в силу закон, разрешающий частным охранным организациям (ЧОО) получать стрелковое оружие для борьбы с БПЛА на критически важных объектах. По мнению Миронова, теперь предприятиям ТЭК необходимо переходить к активным действиям совместно с Минобороны.

Пожар на НПЗ в Туапсе полностью потушили:

По словам депутата, защита объектов должна стать прямой обязанностью руководства компаний, а не добровольным выбором. Также политик заявил, что усиление охраны особенно важно в период проведения выборов.

«Глава государства поручил усилить охрану участников избирательного процесса. Для Минобороны это будет безусловный приоритет. В связи с этим задача руководства компаний ТЭК и других системообразующих предприятий — обеспечить надежную защиту своих объектов. Я призываю правительство дать им прямое указание и оперативно принять необходимые подзаконные акты. Все это надо было сделать еще вчера, но еще важнее обойтись без волокиты и вранья сегодня, чтобы провести выборы и минимизировать экономический и экологический ущерб», — отметил Миронов.

Напомним, за последние две недели Туапсинский НПЗ трижды подвергался атакам БПЛА и загорался — 16, 20 и 28 апреля. Пожары тушили по несколько суток. После них в городе прошел «нефтяной дождь», мазут вновь попал в Черное море, а шлейф дыма протянулся на 300 км. 

ООН указала на риски для прав человека из-за разлива нефти в Туапсе, а эколог Евгений Витишко назвал происходящее «крупнейшим экологическим бедствием региона».

Как писали Юга.ру, эколог и жители Туапсе усомнились в данных о безопасности воздуха после пожара на НПЗ.

В Туапсе жителей дома, пострадавшего от пожара на нефтебазе, через четыре дня хотели выселить из гостиницы. После огласки в соцсетях мэрия разрешила семье остаться
В Сочи торговый центр превращают в жилое здание. Жители возмущены, что у владельцев нет на это разрешения
В Красноармейском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
Депутат Госдумы РФ предложил предприятиям сбивать беспилотники своими силами
В Краснодарском крае бронирование отелей на майские праздники упало на 20,7%. Однако причина не в регулярных атаках БПЛА
В Краснодарском крае поезда задерживаются до семи часов из-за перекрытия Крымского моста

Последняя глава?
28 апреля, 15:20
Последняя глава?
Как живет и почему умирает культовый книжный рынок Краснодара в Чистяковской роще
«Преступником может стать каждый»
28 апреля, 18:10
«Преступником может стать каждый»
Ростовский криминолог Юрий Блохин — о мифах вокруг прав человека, системе наказаний и пределах государственной власти

