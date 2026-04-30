Депутат Госдумы РФ предложил предприятиям сбивать беспилотники своими силами

Бизнес могут обязать защищаться от БПЛА самостоятельно. В Госдуме посоветовали не полагаться только на Минобороны

29 апреля руководитель «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил в интервью «Газете.Ru», что компании ТЭК и системообразующие предприятия должны быть обязаны защищать свои объекты от беспилотников собственными вооруженными силами. Парламентарий напомнил, что в конце марта вступил в силу закон, разрешающий частным охранным организациям (ЧОО) получать стрелковое оружие для борьбы с БПЛА на критически важных объектах. По мнению Миронова, теперь предприятиям ТЭК необходимо переходить к активным действиям совместно с Минобороны.

По словам депутата, защита объектов должна стать прямой обязанностью руководства компаний, а не добровольным выбором. Также политик заявил, что усиление охраны особенно важно в период проведения выборов.

«Глава государства поручил усилить охрану участников избирательного процесса. Для Минобороны это будет безусловный приоритет. В связи с этим задача руководства компаний ТЭК и других системообразующих предприятий — обеспечить надежную защиту своих объектов. Я призываю правительство дать им прямое указание и оперативно принять необходимые подзаконные акты. Все это надо было сделать еще вчера, но еще важнее обойтись без волокиты и вранья сегодня, чтобы провести выборы и минимизировать экономический и экологический ущерб», — отметил Миронов.



Напомним, за последние две недели Туапсинский НПЗ трижды подвергался атакам БПЛА и загорался — 16, 20 и 28 апреля. Пожары тушили по несколько суток. После них в городе прошел «нефтяной дождь», мазут вновь попал в Черное море, а шлейф дыма протянулся на 300 км.

ООН указала на риски для прав человека из-за разлива нефти в Туапсе, а эколог Евгений Витишко назвал происходящее «крупнейшим экологическим бедствием региона».