В Красноармейском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Оперативные службы Красноармейского района будут вести постоянный мониторинг паводковой, пожарной и дорожной обстановки

30 апреля глава Красноармейского района Александр Харитонов сообщил, что в округе ввели режим «Повышенная готовность». Это связано с ухудшением погоды и ожидаемым увеличенным сбросом воды из Краснодарского водохранилища.

Главы Марьянского, Новомышастовского, Октябрьского, Трудобеликовского, Протичкинского и Чебургольского сельских поселений должны выставить дополнительные посты наблюдения на реках Кубани и Протока, а также организовать постоянный мониторинг пожарной, паводковой, дорожной обстановки.

«Всем аварийным бригадам необходимо быть готовым к реагированию на возможные аварии на объектах жизнеобеспечения и в системах энергосбережения», — заявил Харитонов.

По данным Краснодарского ЦГМС, с 1 по 4 мая в регионе ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 м/с.

Телефоны экстренных служб: 112, +7 (861) 653-20-50.

Как писали Юга.ру, 24 апреля в Сочи сель сошел на улице Тепличной возле ЖК «Министерские озера». Это четвертый случай за полгода.

Красноармейский район МЧС Погода

Новости

Лента новостей

