В Красноармейском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Оперативные службы Красноармейского района будут вести постоянный мониторинг паводковой, пожарной и дорожной обстановки

30 апреля глава Красноармейского района Александр Харитонов сообщил, что в округе ввели режим «Повышенная готовность». Это связано с ухудшением погоды и ожидаемым увеличенным сбросом воды из Краснодарского водохранилища.

Главы Марьянского, Новомышастовского, Октябрьского, Трудобеликовского, Протичкинского и Чебургольского сельских поселений должны выставить дополнительные посты наблюдения на реках Кубани и Протока, а также организовать постоянный мониторинг пожарной, паводковой, дорожной обстановки.