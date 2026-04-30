В Красноармейском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
Оперативные службы Красноармейского района будут вести постоянный мониторинг паводковой, пожарной и дорожной обстановки
30 апреля глава Красноармейского района Александр Харитонов сообщил, что в округе ввели режим «Повышенная готовность». Это связано с ухудшением погоды и ожидаемым увеличенным сбросом воды из Краснодарского водохранилища.
Главы Марьянского, Новомышастовского, Октябрьского, Трудобеликовского, Протичкинского и Чебургольского сельских поселений должны выставить дополнительные посты наблюдения на реках Кубани и Протока, а также организовать постоянный мониторинг пожарной, паводковой, дорожной обстановки.
Засуха и риск смерчей:
«Всем аварийным бригадам необходимо быть готовым к реагированию на возможные аварии на объектах жизнеобеспечения и в системах энергосбережения», — заявил Харитонов.
По данным Краснодарского ЦГМС, с 1 по 4 мая в регионе ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 м/с.
Телефоны экстренных служб: 112, +7 (861) 653-20-50.
Как писали Юга.ру, 24 апреля в Сочи сель сошел на улице Тепличной возле ЖК «Министерские озера». Это четвертый случай за полгода.