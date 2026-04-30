В Сочи торговый центр превращают в жилое здание. Жители возмущены, что у владельцев нет на это разрешения

В центре Сочи магазины в торговой галерее перестраивают под жилые квартиры. Это происходит без смены назначения помещений

28 апреля телеграм-канал «Утомленные сочинцы» сообщил, что торговые центры «Атриум» и «Парус» в центре Сочи на улице Навагинской превращают в жилые помещения.

Владельцы помещений перестраивают бутики в апартаменты или квартиры-студии и продают их как жилые помещения. Это происходит из-за того, что проходимость в торговой галерее стала низкой: магазины пришлось закрыть, а владельцам — искать другой источник дохода.

Однако жители Сочи возмущены такой схемой. Они отметили, что у владельцев бутиков нет разрешения на смену назначения помещений:

«Торговую галерею продают вовсю — как из торговли сделать жилье? В Сочи — без проблем. Зачем получать разрешение, если можно так? Потом тонем, горим, и проверяющие начинают хлопать крыльями… Просто нормы для жилья и коммерции совсем разные, и если идти через разрешение, то его никогда не получишь. Особенно когда балкон на стилобатной части принадлежит торговой галерее», — написали в телеграм-канале.