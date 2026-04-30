В Краснодарском крае поезда задерживаются до семи часов из-за перекрытия Крымского моста

Из-за перекрытия Крымского моста на станциях Кубани и полуострова застряли девять пассажирских поездов. Время задержки достигает семи часов

30 апреля телеграм-канал «Крымский мост» сообщил , что ночью проезд автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Причины приостановки движения не уточняются.

По данным «Гранд Сервис Экспресс», в связи с этим со стороны Краснодарского края и Крыма начали останавливать поезда. Время задержки в пути на данный момент варьируется от 30 минут до 7 часов.



Какие составы выбились из графика:

№025/026 Минеральные Воды — Симферополь, отправлением 29 апреля (прибыл в Тамань, задержка около 7 часов);

№092/091 Москва — Севастополь, отправлением 28 апреля (прибыл в Тамань, задержка 6 часов);

№173/174 Москва — Евпатория, отправлением 28 апреля (прибыл на станцию Вышестеблиевская, задержка 6,5 часа);

№028/027 Москва — Симферополь, отправлением 29 апреля (прибыл на станцию Красная Стрела, задержка 4,5 часа);

№179/180 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 29 апреля (прибыл на станицию Старотитаровская, задержка 4,5 часа);

№174/173 Евпатория — Москва, отправлением 29 апреля (прибыл в Керчь, задержка около 6 часов);

№092/091 Севастополь — Москва, отправлением 29 апреля (прибыл в Керчь, задержка 5,5 часа);

№098/097 Симферополь — Москва, отправлением 30 апреля (прибыл на станцию Багерово, задержка 2,5 часа);

№076/075 Симферополь — Омск, отправлением 30 апреля (прибыл на станцию Чистополье, задержка 2 часа).

В компании заявили, что пассажиров, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, обеспечат питьевой водой и питанием.