В Краснодарском крае поезда задерживаются до семи часов из-за перекрытия Крымского моста

Краснодарский край, Крым

Распечатать

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Из-за перекрытия Крымского моста на станциях Кубани и полуострова застряли девять пассажирских поездов. Время задержки достигает семи часов

30 апреля телеграм-канал «Крымский мост» сообщил, что ночью проезд автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Причины приостановки движения не уточняются. 

По данным «Гранд Сервис Экспресс», в связи с этим со стороны Краснодарского края и Крыма начали останавливать поезда. Время задержки в пути на данный момент варьируется от 30 минут до 7 часов.

Какие составы выбились из графика:

  • №025/026 Минеральные Воды — Симферополь, отправлением 29 апреля (прибыл в Тамань, задержка около 7 часов);
  • №092/091 Москва — Севастополь, отправлением 28 апреля (прибыл в Тамань, задержка 6 часов);
  • №173/174 Москва — Евпатория, отправлением 28 апреля (прибыл на станцию Вышестеблиевская, задержка 6,5 часа);
  • №028/027 Москва — Симферополь, отправлением 29 апреля (прибыл на станцию Красная Стрела, задержка 4,5 часа);
  • №179/180 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 29 апреля (прибыл на станицию Старотитаровская, задержка 4,5 часа);
  • №174/173 Евпатория — Москва, отправлением 29 апреля (прибыл в Керчь, задержка около 6 часов);
  • №092/091 Севастополь — Москва, отправлением 29 апреля (прибыл в Керчь, задержка 5,5 часа);
  • №098/097 Симферополь — Москва, отправлением 30 апреля (прибыл на станцию Багерово, задержка 2,5 часа);
  • №076/075 Симферополь — Омск, отправлением 30 апреля (прибыл на станцию Чистополье, задержка 2 часа).

В компании заявили, что пассажиров, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, обеспечат питьевой водой и питанием.

Железная дорога Краснодар Крым Крымский мост Поезда РЖД

Новости

Лента новостей

Последняя глава?
28 апреля, 15:20
Последняя глава?
Как живет и почему умирает культовый книжный рынок Краснодара в Чистяковской роще
«Преступником может стать каждый»
28 апреля, 18:10
«Преступником может стать каждый»
Ростовский криминолог Юрий Блохин — о мифах вокруг прав человека, системе наказаний и пределах государственной власти

Реклама на сайте