29 апреля пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Октябрьский районный суд обратил в доход государства имущество и активы, связанные с бывшим губернатором Ростовской области Владимиром Чубом. Решение затронуло 12 физических лиц и 27 коммерческих организаций, в том числе компании депутата Законодательного собрания Краснодарского края Бориса Юнанова — основателя строительного холдинга Alias Group и компании «Неометрия».

В собственность государства перешли 100% долей в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Малюгина» и ООО «Конкур», которым принадлежит территория ростовского ипподрома площадью около 27 га в центре города. Помимо Юнанова ответчиками по делу проходили основатель агрохолдинга «Юг Руси» Сергей Кислов, его родственник Василий Кислов, а также бывший первый заместитель губернатора Иван Станиславов и его сын Денис Станиславов.

По версии Генпрокуратуры, коррупционная схема началась еще в 2000 году. Тогда Кислов при содействии губернатора Чуба и его заместителя Станиславова организовал банкротство государственного предприятия «Ростовский республиканский ипподром», функционировавшего с 1966 года, и приобрел его всего за 7,5 млн рублей — при рыночной стоимости порядка 2 млрд рублей. Взамен Кислов, по данным следствия, передал жене и дочери Чуба доли в «Донэнергосбыте» и «Хлебном городе».

В 2022 году, после переезда за границу, Кислов начал распродавать активы. Компании «СЗ Малюгина» и «Конкур» приобрел холдинг Alias Group Юнанова. По данным прокуратуры, вырученные 2,7 млрд рублей Кислов вывел на счета в Турции и Казахстане, еще 900 млн рублей направил на развитие холдинга «Синко», которым управляет через своего 89-летнего отца.

Прокуратура настаивала, что Юнанов как профессиональный участник рынка недвижимости не мог не знать о сомнительном происхождении приобретенных активов. Сам депутат иск не признал и заявил о своей добросовестности при покупке.