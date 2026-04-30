В Краснодарском крае бронирование отелей на майские праздники упало на 20,7%. Однако причина не в регулярных атаках БПЛА

29 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на данные платформы Travelline сообщил , что на майские праздники Краснодарский край показал самое значительное падение спроса на услуги гостиниц среди всех ключевых туристических направлений России. Объем бронирований в регионе сократился на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин объясняет негативную динамику несколькими факторами. Главный из них — продолжительность майских выходных. В 2026 году праздничные дни в сумме составили всего шесть дней, тогда как годом ранее туристы отдыхали восемь.

По оценке эксперта, каждый дополнительный выходной день увеличивает туристический поток на 10–15%. Среди других причин — холодная погода на курортах, а также переориентация части отдыхающих на зарубежные направления, которые стали более доступными на фоне укрепления рубля.

Снижение продаж зафиксировано и на других туристических направлениях. В Нижегородской области спрос сократился на 19,7%, в Ярославской — на 19,5%, в Крыму — на 14,2%. В Москве количество бронирований уменьшилось на 5,6%, а в Санкт-Петербурге — на 8,8%.