В Краснодарском крае бронирование отелей на майские праздники упало на 20,7%. Однако причина не в регулярных атаках БПЛА
Краснодарский край показал наибольшее снижение спроса среди туристических направлений России
29 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на данные платформы Travelline сообщил, что на майские праздники Краснодарский край показал самое значительное падение спроса на услуги гостиниц среди всех ключевых туристических направлений России. Объем бронирований в регионе сократился на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Совокупное количество броней в целом по РФ уменьшилось на 11,1%.
Мазут не отпугнул, а цены — отпугнули:
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин объясняет негативную динамику несколькими факторами. Главный из них — продолжительность майских выходных. В 2026 году праздничные дни в сумме составили всего шесть дней, тогда как годом ранее туристы отдыхали восемь.
По оценке эксперта, каждый дополнительный выходной день увеличивает туристический поток на 10–15%. Среди других причин — холодная погода на курортах, а также переориентация части отдыхающих на зарубежные направления, которые стали более доступными на фоне укрепления рубля.
Снижение продаж зафиксировано и на других туристических направлениях. В Нижегородской области спрос сократился на 19,7%, в Ярославской — на 19,5%, в Крыму — на 14,2%. В Москве количество бронирований уменьшилось на 5,6%, а в Санкт-Петербурге — на 8,8%.
Как писали Юга.ру, в АТОР заявили, что пожар и разлив нефти в Туапсе не повлияет на туризм.