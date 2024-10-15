«Мертвая промышленная зона». Мэр Краснодара рассказал о застройке территории маслозавода высотками

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Мэр Краснодара рассказал о судьбе масложиркомбината

Предыстория. 4 октября власти Краснодара опубликовали проект нового генплана. 9 октября появилась информация, что на месте масложиркомбината власти намерены построить высотки.

15 октября состоялась пресс-конференция с участием главы Краснодара Евгением Наумовым. Темой обсуждения стал единый градостроительный документ, который объединит генплан и правила землепользования и застройки.

По словам градоначальника, масложиркомбинат — мертвая промышленная зона. Сейчас на заводе работают около 150 человек, а после появления на его месте нового жилого района больше людей получат рабочие места — в управляющих компаниях и торговых точках. Расположенные на комбинате объекты культурного наследия власти обещают сохранить.

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По словам Наумова, строить высотки не начнут, пока не решат транспортный и дорожный вопросы.

Напомним, на территории завода находятся объекты культурного наследия: «Маслобойный завод Торгового дома братьев С. и И. Аведовых», здание лаборатории, производственные помещения.

Как писали Юга.ру, общественные обсуждения по проекту нового генплана пройдут с 19 по 25 октября. Документ доступен на сайте ФГИС ТП.

Город Евгений Наумов Краснодар Промышленность Строительство

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