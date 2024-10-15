«Мертвая промышленная зона». Мэр Краснодара рассказал о застройке территории маслозавода высотками

Предыстория. 4 октября власти Краснодара опубликовали проект нового генплана. 9 октября появилась информация, что на месте масложиркомбината власти намерены построить высотки.

15 октября состоялась пресс-конференция с участием главы Краснодара Евгением Наумовым. Темой обсуждения стал единый градостроительный документ, который объединит генплан и правила землепользования и застройки.

По словам градоначальника, масложиркомбинат — мертвая промышленная зона. Сейчас на заводе работают около 150 человек, а после появления на его месте нового жилого района больше людей получат рабочие места — в управляющих компаниях и торговых точках. Расположенные на комбинате объекты культурного наследия власти обещают сохранить.