«Мертвая промышленная зона». Мэр Краснодара рассказал о застройке территории маслозавода высотками
Мэр Краснодара рассказал о судьбе масложиркомбината
Предыстория. 4 октября власти Краснодара опубликовали проект нового генплана. 9 октября появилась информация, что на месте масложиркомбината власти намерены построить высотки.
15 октября состоялась пресс-конференция с участием главы Краснодара Евгением Наумовым. Темой обсуждения стал единый градостроительный документ, который объединит генплан и правила землепользования и застройки.
По словам градоначальника, масложиркомбинат — мертвая промышленная зона. Сейчас на заводе работают около 150 человек, а после появления на его месте нового жилого района больше людей получат рабочие места — в управляющих компаниях и торговых точках. Расположенные на комбинате объекты культурного наследия власти обещают сохранить.
По словам Наумова, строить высотки не начнут, пока не решат транспортный и дорожный вопросы.
Напомним, на территории завода находятся объекты культурного наследия: «Маслобойный завод Торгового дома братьев С. и И. Аведовых», здание лаборатории, производственные помещения.
Как писали Юга.ру, общественные обсуждения по проекту нового генплана пройдут с 19 по 25 октября. Документ доступен на сайте ФГИС ТП.