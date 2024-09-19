В Краснодаре отреставрировали Дом купцов Аведовых начала XX века. Теперь здание выглядит, как 110 лет назад

Реставрацию за свой счет провела компания МТС, так как является собственником объекта культурного наследия. Внутри находится один из ее салонов сотовой связи. Стоимость проекта компания не озвучила, однако директор Сергей Ласкавый отметил, что ушло «несколько миллионов». Проект разработали в 2022 году, работы начались спустя год, а полностью завершились в сентябре 2024 года. В здании отреставрировали фасад и элементы декора — лепнину, русты и кованые балконы, заменили окна, двери и крыльцо. Внутри помещения ценные исторические объекты не сохранились.

В Краснодаре завершили реставрацию Дома купцов Аведовых 1914 года постройки, здание находится на пересечении улиц Красной и Гимназической.

По словам начальника управления охраны гособъектов культурного наследия Краснодарского края Георгия Давыденко, самым сложным было вернуть зданию первоначальный цвет, потому что в разные годы он менялся.

«Сложности создавал жаркий краснодарский климат и яркое солнце. Также на первом этаже краска была темнее, чем на верхних. Это учли при реставрации», — добавил Давыденко.

Реставраторы слой за слоем снимали старую краску и дошли до исторического цвета. Затем специалисты долго подбирали нужные оттенки.

Здание в стиле модерн в 1914 году построили по проекту архитектора Михаила Рыбкина. До 1918 года дом принадлежал крупнейшим предпринимателям Ивану и Степану Аведовым. Братья занимались маслобойным производством на Кубани.



«Архитектор украсил фасад богатой лепниной, а также вензелем с буквой «А» по фамилии хозяев и жезлом Гермеса, который покровительствовал торговцам», — рассказал историк Федор Смоляков.

Узнать подробнее о доме, жизни и бизнесе купцов Аведовых можно с помощью аудиогида МТС. В гиде также собраны фотографии здания в разные исторические эпохи.