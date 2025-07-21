У Крымского моста появился прогноз пробок. Когда лучше всего ехать?

Власти назвали лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробок

По дням недели наибольшее число машин со стороны Тамани наблюдается утром в понедельник и вторник. Со стороны Керчи максимальная загрузка фиксировалась с полудня в четверг и пятницу.

Минимальное время ожидания наблюдалось со стороны Тамани в четверг и субботу утром, а также в среду. Со стороны Керчи — во вторник, субботу и воскресенье.

По состоянию на 10:00 21 июля в очереди со стороны Тамани находится 1 тыс. 270 машин. Ожидание составляет больше трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 360 транспортных средств. Ожидание около часа.