У Крымского моста появился прогноз пробок. Когда лучше всего ехать?
Власти назвали лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробок
21 июля телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» начал публиковать прогноз загруженности пунктов досмотра. Согласно мониторингу, наименьший трафик на переправе ожидается ночью и ранним утром, максимальные очереди — днем.
По дням недели наибольшее число машин со стороны Тамани наблюдается утром в понедельник и вторник. Со стороны Керчи максимальная загрузка фиксировалась с полудня в четверг и пятницу.
Минимальное время ожидания наблюдалось со стороны Тамани в четверг и субботу утром, а также в среду. Со стороны Керчи — во вторник, субботу и воскресенье.
По состоянию на 10:00 21 июля в очереди со стороны Тамани находится 1 тыс. 270 машин. Ожидание составляет больше трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 360 транспортных средств. Ожидание около часа.
Как писали Юга.ру, на трассе А-289 Краснодар — Керчь начали ловить автомобили без номеров.