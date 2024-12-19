Новую трассу от Краснодара до Крымского моста откроют в 2024 году. Узнали точную дату

Магистраль сократит путь от Краснодара к Крымскому мосту

19 декабря портал «КП»-Кубань» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Тамань» сообщил, что скоростную трассу Краснодар-Крымский мост откроют 22 декабря. Новая четырехполосная магистраль А-289 сократит путь от кубанской столицы до полуострова. Предположительно время в пути составит около двух часов. Раньше водители стояли в заторах по четыре-пять часов.

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Известно, что дорога, соединяющая трассу М-4 «Дон» и «Тавриду» практически напрямую, будет платной. Она пройдет в стороне от населенных пунктов в объезд Темрюка и Славянска-на-Кубани, а также многих поселков, станиц и хуторов. Протяженность трассы составит 120 км, разрешенная скорость движения —120 км/ч. Пропускная способность рассчитана на 40 тыс. автомобилей в сутки.

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