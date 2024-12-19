Новую трассу от Краснодара до Крымского моста откроют в 2024 году. Узнали точную дату

Краснодарский край, Крым

Распечатать

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

Магистраль сократит путь от Краснодара к Крымскому мосту

19 декабря портал «КП»-Кубань» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Тамань» сообщил, что скоростную трассу Краснодар-Крымский мост откроют 22 декабря.

Новая четырехполосная магистраль А-289 сократит путь от кубанской столицы до полуострова. Предположительно время в пути составит около двух часов. Раньше водители стояли в заторах по четыре-пять часов.

Читайте также:

Известно, что дорога, соединяющая трассу М-4 «Дон» и «Тавриду» практически напрямую, будет платной. Она пройдет в стороне от населенных пунктов в объезд Темрюка и Славянска-на-Кубани, а также многих поселков, станиц и хуторов.

Протяженность трассы составит 120 км, разрешенная скорость движения —120 км/ч. Пропускная способность рассчитана на 40 тыс. автомобилей в сутки.

  • © Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»

Как писали Юга.ру, на участке трассы М-4 «Дон» в Горячем Ключе ограничили скорость и сузили проезжую часть.

Автомобили дорога на курорт Дороги Инфраструктура Краснодар Крым Курорты и туризм путешествия Транскам

Новости

Кондратьев считает, что Кубани для ликвидации последствий разлива нефти не нужна помощь. Эколог утверждает обратное
«Были слышны только взрывы». В Таганроге не сработали сирены во время ночной ракетной атаки
В Краснодарском крае и Адыгее продлили лавиноопасность до 22 декабря. Горные курорты Сочи закрыли локации
Новую трассу от Краснодара до Крымского моста откроют в 2024 году. Узнали точную дату
Краснодарский экоцентр объявил сбор вещей для волонтеров, спасающих пляжи и птиц после разлива нефти
От разлива мазута в Анапе погиб первый краснокнижный дельфин

Лента новостей

В Анапе открыли штаб волонтеров для очистки берега от нефти и пункт спасения птиц. Чем можно помочь?
Вчера, 15:32
В Анапе открыли штаб волонтеров для очистки берега от нефти и пункт спасения птиц. Чем можно помочь?
Стендап, моноспектакль или джаз из советских мультфильмов?
16 декабря, 18:18 Реклама
Стендап, моноспектакль или джаз из советских мультфильмов?
Выбрали 9 лучших новогодних концертов в горах Сочи
«По такой цене можно слетать в Китай и обратно»
Вчера, 18:19
«По такой цене можно слетать в Китай и обратно»
Стало известно, на сколько подорожали авиабилеты в Сочи в 2024 году

Реклама на сайте