Новая дорога сократит путь от Краснодара до Крымского моста до двух часов — Вениамин Кондратьев

Краснодарский край, Крым

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В администрации Краснодарского края рассказали о ходе строительства дороги из Краснодара в Керчь

Речь о новом направлении трассы А-289. Дорога пройдет в стороне от населенных пунктов, что позволит вывести с территорий транзитный транспорт. Об этом рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, дорогу откроют до конца 2024 года. Трасса должна сократить путь от Краснодара до Крымского моста до двух часов. Ее протяженность составит почти 120 км. Расчетная скорость движения по трассе — 120 км/ч. По дороге смогут проезжать до 40 тысяч автомобилей в сутки.

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Объект строят в два этапа: хутор Белый — Славянск-на-Кубани и Славянск-на-Кубани — станица Марьянская. По проекту строители должно создать 10 разноуровневых транспортных развязок и пешеходный переход, 15 путепроводов, а также 33 моста. Как сообщили в администрации, работы ведут в соответствии с графиком.

Строительство трассы входит в федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как писали Юга.ру, строительство трассы Джубга — Сочи оценили в 1,4 трлн рублей. Объект планируют достроить к концу 2029 года.

Вениамин Кондратьев дорога на курорт Дороги Крым Крымский мост

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