Новая дорога сократит путь от Краснодара до Крымского моста до двух часов — Вениамин Кондратьев
В администрации Краснодарского края рассказали о ходе строительства дороги из Краснодара в Керчь
Речь о новом направлении трассы А-289. Дорога пройдет в стороне от населенных пунктов, что позволит вывести с территорий транзитный транспорт. Об этом рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
По словам главы региона, дорогу откроют до конца 2024 года. Трасса должна сократить путь от Краснодара до Крымского моста до двух часов. Ее протяженность составит почти 120 км. Расчетная скорость движения по трассе — 120 км/ч. По дороге смогут проезжать до 40 тысяч автомобилей в сутки.
Объект строят в два этапа: хутор Белый — Славянск-на-Кубани и Славянск-на-Кубани — станица Марьянская. По проекту строители должно создать 10 разноуровневых транспортных развязок и пешеходный переход, 15 путепроводов, а также 33 моста. Как сообщили в администрации, работы ведут в соответствии с графиком.
Строительство трассы входит в федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».