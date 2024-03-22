Новая дорога сократит путь от Краснодара до Крымского моста до двух часов — Вениамин Кондратьев

В администрации Краснодарского края рассказали о ходе строительства дороги из Краснодара в Керчь

Речь о новом направлении трассы А-289. Дорога пройдет в стороне от населенных пунктов, что позволит вывести с территорий транзитный транспорт. Об этом рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, дорогу откроют до конца 2024 года. Трасса должна сократить путь от Краснодара до Крымского моста до двух часов. Ее протяженность составит почти 120 км. Расчетная скорость движения по трассе — 120 км/ч. По дороге смогут проезжать до 40 тысяч автомобилей в сутки.