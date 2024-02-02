Максимальную скорость на трассе между Краснодаром и Крымским мостом поднимут до 120 км/ч

Краснодарский край, Крым

Распечатать

  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Автодорогу, соединяющую Крымский мост и Краснодар, планируют достроить к концу 2024 года

Пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань» рассказала ТАСС, что скорость движения по новой трассе от Краснодарского края до Крымского моста достигнет 120 км/ч. Строительство дороги планируют завершить до конца 2024 года. 

Читайте также:

«Протяженность автомобильной дороги составляет 118,6 км. Расчетная скорость движения — 120 км/ч. В соответствии с государственным контрактом срок реализации автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь — конец 2024 года. После завершения всех строительно-монтажных работ будет осуществлен ввод объекта в эксплуатацию и выполнено открытие движения. На сегодняшний день готовность объекта составляет 59%», — пояснили в пресс-службе.

В компании добавили, что трасса обойдет 11 населенных пунктов:

  • города Темрюк и Славянск-на-Кубани;
  • поселки Южный склон и Светлый путь Ленина;
  • станицы Курчанская и Анастасиевская;
  • хуторы Белый, Ханьков, Шапарской, Коржевский и Прикубанский.

Дорогу строят в два этапа: первый — это участок между Славянском-на-Кубани и хутором Белый протяженностью 68,5 км, а второй — между станицей Марьянская и Славянском-на-Кубани (50,1 км).

На благоустройство выделили 118,42 млрд рублей.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре в 2024 году могут начать строительство сети электропоездов. 

Автомобили Дороги Краснодар Крым Крымский мост Славянский район Темрюкский район Транспорт

Новости

Троллейбус от ж/д вокзала до парка «Краснодар» не удалось запустить из-за нехватки водителей и кондукторов
Чиновники объяснили вырубку деревьев в Краснодарском лесопарке
Максимальную скорость на трассе между Краснодаром и Крымским мостом поднимут до 120 км/ч
«В розовых очках никто не ходит». Мэр Краснодара пообещал построить водопроводы в Музыкальном микрорайоне до 2025 года
В Ростове-на-Дону начали спасать животных из обрушившегося дома. Они находились взаперти пять дней
Компания Галицкого планирует завершить проект реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре до конца 2024 года

Лента новостей

Медведи, монстры и шимпанзе
Вчера, 19:28
Медведи, монстры и шимпанзе
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 1 февраля
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
Сегодня, 12:24
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
4 легальных способа
Мэрия Сочи запустила электронный подсчет прибывающих туристов
Вчера, 12:30
Мэрия Сочи запустила электронный подсчет прибывающих туристов
Это повлияет на курортный сбор

Реклама на сайте