Максимальную скорость на трассе между Краснодаром и Крымским мостом поднимут до 120 км/ч

Пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань» рассказала ТАСС, что скорость движения по новой трассе от Краснодарского края до Крымского моста достигнет 120 км/ч. Строительство дороги планируют завершить до конца 2024 года.

«Протяженность автомобильной дороги составляет 118,6 км. Расчетная скорость движения — 120 км/ч. В соответствии с государственным контрактом срок реализации автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь — конец 2024 года. После завершения всех строительно-монтажных работ будет осуществлен ввод объекта в эксплуатацию и выполнено открытие движения. На сегодняшний день готовность объекта составляет 59%», — пояснили в пресс-службе.



В компании добавили, что трасса обойдет 11 населенных пунктов:

города Темрюк и Славянск-на-Кубани;

поселки Южный склон и Светлый путь Ленина;

станицы Курчанская и Анастасиевская;

хуторы Белый, Ханьков, Шапарской, Коржевский и Прикубанский.

Дорогу строят в два этапа: первый — это участок между Славянском-на-Кубани и хутором Белый протяженностью 68,5 км, а второй — между станицей Марьянская и Славянском-на-Кубани (50,1 км).



На благоустройство выделили 118,42 млрд рублей.