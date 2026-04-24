Кто-то создал дипфейк-интервью с главой Туапсинского округа. В ролике чиновник говорит, что видео нефтяного дождя создано ИИ

По его словам, показатели качества воздуха, воды и почты в округе в норме, а информация об ухудшении состояния окружающей среды не соответствует действительности. Также чиновник говорит, что ролики с нефтяным дождем являются фейком.

24 апреля портал Юга.ру получил в обратную связь интервью телеканала «Туапсе24» с главой округа Сергеем Бойко. На видео чиновник говорит о стабильной экологической обстановке.

Кроме того, портал Юга.ру получил письмо, якобы подписанное Сергеем Бойко. В документе чиновник сообщает, что экологическая ситуация в округе остается стабильной, и просит жителей не распространять непроверенные свежения.

Журналистка Юга.ру попыталась найти ролик на официальных ресурсах телеканала «Туапсе24», однако сделать это не удалось.

Позже глава Туапсинского округа Сергей Бойко сообщил, что распространяемое в сети видео — дипфейк, созданный нейросетью. В нем использованы кадры из его давнего интервью, которое чиновник давал в ЦУРе Краснодарского края.

Напомним, за последнюю неделю Туапсе дважды подвергся атакам БПЛА — 16 и 20 апреля. Оба удара пришлись по нефтеперерабатывающему заводу и морскому терминалу.

После атак в Туапсе выпал «нефтяной дождь»: маслянистые черные капли покрыли крыши, машины и садовую мебель. Роспотребнадзор зафиксировал в нескольких микрорайонах превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза. Смог от горящей нефтебазы растянулся на 300 км, достигнув Горячего Ключа, Сочи и Ставрополя. На побережье начали находить замазученных птиц.