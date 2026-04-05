Краснодарский «Гриль! Рест! Фест!» перенесли – пока что на сентябрь

Краснодарский край

Распечатать

  © Фото Марии Журавлевой
Организаторы гастро-музыкального фестиваля в Краснодаре объявили о переносе мероприятия с середины апреля на сентябрь по соображениям безопасности

Гастро-музыкальный фестиваль «Гриль! Рест! Фест!» не состоится в Краснодаре в ранее заявленные сроки — об этом организаторы объявили в своем телеграм-канале.

По их словам, «в связи с текущей в сфере безопасности на территории Краснодара была проведена рабочая встреча <...> с профильными службами, представителями администрации города и <...> принято решение о переносе ряда массовых мероприятий в городе Краснодар, в числе которых и наш с вами ГРИЛЬ! РЕСТ! ФЕСТ!»

Предположительно, фестиваль теперь состоится в сентябре. Новые даты, программу и другие обновления организаторы обещают сообщать дополнительно во всех своих каналах.

Читайте также:

Первоначально «Гриль! Рест! Фест!» должен был пройти с 17 по 19 апреля на краснодарской событийной площадке на улице Обрывной, 139. Уже были объявлены два музыкальных хедлайнера — Найк Борзов и группа Beautiful Boys. В сентябре 2025-го мероприятие прошло впервые и собрало, по утверждениям организаторов, 60 тысяч гостей. Наш корреспондент посетил тот фестиваль и написал об этом подробный репортаж.

В ближайшее время на событийной площадке на Обрывной запланировано еще одно трехдневное мероприятие — рок-фестиваль «Лестница в небо», намеченный на 29-31 мая. Там уже подтвердили свое участие группы «Кипелов», «Маша и медведи» и «Анимация».

Также на днях стала частично известна программа июльского VK Fest в Сириусе: а в сети «Монитор» начался прокат нового музыкального фильма популярной корейской группы BTS.

Афиша Безопасность Город Еда Заведения Краснодар Музыка отдых Развлечения События Фестивали

Новости

Лента новостей

Реклама на сайте