Краснодарский «Гриль! Рест! Фест!» перенесли – пока что на сентябрь

Организаторы гастро-музыкального фестиваля в Краснодаре объявили о переносе мероприятия с середины апреля на сентябрь по соображениям безопасности

Гастро-музыкальный фестиваль «Гриль! Рест! Фест!» не состоится в Краснодаре в ранее заявленные сроки — об этом организаторы объявили в своем телеграм-канале.

По их словам, «в связи с текущей в сфере безопасности на территории Краснодара была проведена рабочая встреча <...> с профильными службами, представителями администрации города и <...> принято решение о переносе ряда массовых мероприятий в городе Краснодар, в числе которых и наш с вами ГРИЛЬ! РЕСТ! ФЕСТ!»

Предположительно, фестиваль теперь состоится в сентябре. Новые даты, программу и другие обновления организаторы обещают сообщать дополнительно во всех своих каналах.