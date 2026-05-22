Смотреть через улицы, фасады и районы. В Краснодаре пройдет лекция об архитектуре города
Архитектор расскажет, как менялась архитектура Краснодара сквозь эпохи и стили (12+)
Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 31 мая лекцию «Эстетика повседневности. Антология архитектуры Краснодара». Встречу проведет архитектор Евгения Княжева.
Программа:
- Как менялась архитектура Краснодара сквозь эпохи и стили — от исторического центра до советского модернизма.
- Что скрывается за привычными зданиями и улицами, мимо которых вы проходите каждый день.
- Как архитектура влияет на нас незаметно: настроение, поведение, самочувствие.
- Куда движется город и какой может быть архитектура будущего — от современных жилых районов до промзон и общественных пространств.
Евгения Княжева расскажет, как архитектура формирует человека, почему одни здания вызывают радость, другие — тревогу. Также участники обсудят, что Краснодар говорит о себе через улицы, фасады и районы.
«На этой лекции вы не получите скучных дат и названий. Вы получите инструмент чтения города — и, возможно, начнете замечать красоту там, где раньше видели только серые стены», — рассказали организаторы.
Лекция состоится 31 мая в 11:00 на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия и другие подробности можно уточнить у организаторов.
