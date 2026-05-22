Смотреть через улицы, фасады и районы. В Краснодаре пройдет лекция об архитектуре города

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Архитектор расскажет, как менялась архитектура Краснодара сквозь эпохи и стили (12+)

Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 31 мая лекцию «Эстетика повседневности. Антология архитектуры Краснодара». Встречу проведет архитектор Евгения Княжева.

Программа:

  • Как менялась архитектура Краснодара сквозь эпохи и стили — от исторического центра до советского модернизма.
  • Что скрывается за привычными зданиями и улицами, мимо которых вы проходите каждый день.
  • Как архитектура влияет на нас незаметно: настроение, поведение, самочувствие.
  • Куда движется город и какой может быть архитектура будущего — от современных жилых районов до промзон и общественных пространств.

Общепиты — музеи архитектуры:

Евгения Княжева расскажет, как архитектура формирует человека, почему одни здания вызывают радость, другие — тревогу. Также участники обсудят, что Краснодар говорит о себе через улицы, фасады и районы.

«На этой лекции вы не получите скучных дат и названий. Вы получите инструмент чтения города — и, возможно, начнете замечать красоту там, где раньше видели только серые стены», — рассказали организаторы.

Лекция состоится 31 мая в 11:00 на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия и другие подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 26 мая состоится лекция о балете «Лебединое озеро». 

Архитектура Афиша Краснодар Лекции Образование

Новости

Смотреть через улицы, фасады и районы. В Краснодаре пройдет лекция об архитектуре города
Дождь, гроза и ветер. Узнали прогноз погоды на выходные в Краснодарском крае
На юге России легализовали почти 3 тыс. гостевых домов. Отдых в них может подорожать на 20%
Губернатор Кубани предложил открыть все пляжи Анапы
Снег в горах и холодная весна. Открытие турмаршрутов в Кавказском заповеднике перенесли
В Туапсе установили первую из восьми бронзовых скульптур енотов

Лента новостей

Реклама на сайте