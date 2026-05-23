Отчуждение, композиция и тишина. В Краснодаре состоится лекция о творчестве режиссера Микеланджело Антониони

В Краснодаре 27 мая обсудят творчество итальянского режиссера Микеланджело Антониони. Кинокритик расскажет, как работает его визуальный язык (12+)

Критик Кира Кац анонсировала на 27 мая лекцию «Микеланджело Антониони: отчуждение, композиция и тишина». На встрече участники разберутся, как работает визуальный язык мастера, почему в его фильмах так много «пустоты» и тишины, каким образом через композицию, ритм и монтаж он передает состояния.

Микеланджело Антониони — классик европейского авторского кино. В своих работах он затрагивает проблемы современного общества: духовное омертвение, эмоциональная усталость, одиночество людей. Картинам Антониони присущи приглушенность, вторичность диалогов, высокая культура паузы, сочетания образов и звуков.