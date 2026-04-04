В кинотеатрах Краснодара показывают концерт корейской группы BTS. Это первое выступление бойбенда за четыре года

  Концерт BTS The Comeback Live: Arirang © Скриншот видео с Rutube-канала «КИНОЦЕНТР»
    Концерт BTS The Comeback Live: Arirang © Скриншот видео с Rutube-канала «КИНОЦЕНТР»

В Краснодаре можно посмотреть запись концерта известного корейского бойбенда BTS. Группа представила новый альбом Arirang (12+)

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что со 2 апреля в Краснодаре показывают фильм BTS The Comeback Live: Arirang, но под другим названием — «Первый выигрыш».

«Большое теплое сердце! Слышишь его стук? Тебе понравится эта музыка. Это БТС. Большое. Теплое. Сердце. Когда мечта другого становится твоей», — сказано в описании.

От «холодной» жены до проститутки:

Зрители увидят запись концерта корейской группы BTS, который состоялся 21 марта на площади Кванхвамун в центре Сеула. Накануне бойбенд выпустил новый альбом Arirang.

Вход был бесплатным, на мероприятие пришли десятки тысяч зрителей. В перерывах между песнями участники группы общались со зрителями, делясь своими эмоциями от возвращения в полном составе.

В 2022 году участники группы объявили о перерыве в карьере, поскольку всем им предстояла срочная служба в армии. Еще ни один южнокорейский коллектив не получал возможность устроить собственный концерт на площади Кванхвамун.

Посмотреть фильм «Проект «Конец света» можно в сети кинотеатров «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «СБС Мегамолл», «Монитор Сити de Luxe» и «Киносет Любимово».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре под другим названием показывают фильм «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом.

