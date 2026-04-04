В кинотеатрах Краснодара показывают концерт корейской группы BTS. Это первое выступление бойбенда за четыре года

«Большое теплое сердце! Слышишь его стук? Тебе понравится эта музыка. Это БТС. Большое. Теплое. Сердце. Когда мечта другого становится твоей», — сказано в описании.

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила , что со 2 апреля в Краснодаре показывают фильм BTS The Comeback Live: Arirang, но под другим названием — «Первый выигрыш».

Зрители увидят запись концерта корейской группы BTS, который состоялся 21 марта на площади Кванхвамун в центре Сеула. Накануне бойбенд выпустил новый альбом Arirang.

Вход был бесплатным, на мероприятие пришли десятки тысяч зрителей. В перерывах между песнями участники группы общались со зрителями, делясь своими эмоциями от возвращения в полном составе.

В 2022 году участники группы объявили о перерыве в карьере, поскольку всем им предстояла срочная служба в армии. Еще ни один южнокорейский коллектив не получал возможность устроить собственный концерт на площади Кванхвамун.

Посмотреть фильм «Проект «Конец света» можно в сети кинотеатров «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «СБС Мегамолл», «Монитор Сити de Luxe» и «Киносет Любимово».