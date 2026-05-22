В Краснодаре неделю льют дожди. Что происходит с водохранилищем?

Городские службы внимательно следят за ситуацией с Краснодарским водохранилищем. Какой в нем уровень воды?

По словам первого заместителя начальника управления гражданской защиты Анатолия Довгаля, ЕДДС круглосуточно взаимодействует с дежурной сменой водохранилища. Он добавил, что работа «краснодарского моря» происходит в штатном режиме.

21 мая в Краснодаре под руководством первого заместителя главы города Дмитрия Васильева прошел штаб по ликвидации последствий непогоды. Власти заявили, что особое внимание уделяют наполнению водохранилища.

По данным на утро 22 мая, приток воды в гидроузле составляет 998 кубометров в секунду. В 2025 году этот показатель был на уровне 631 кубометра в секунду. Сброс — 900 кубометров в секунду.

Уровень воды сейчас составляет 32,75 метра — это нормальный подпорный уровень, который считается наивысшим. Объем воды — 1798 миллионов кубометров (64% от полной емкости чаши). Форсированный уровень воды в водохранилище составляет 35,23 метра.

Напомним, 20 мая в районе Невинномысска в Ставропольском крае произошел аварийный сброс воды с водохранилища. Из-за этого некоторые районы Армавира эвакуировали — уровень воды в реках Кубань и Уруп начал подниматься. К утру 21 мая ситуацию удалось стабилизировать.

При этом до 25 мая на территории Краснодарского края (исключая Сочи) ожидается непогода — сильные ливни с грозой, градом и ветром до 25 м/с. На реках возможны подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.