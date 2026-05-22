Дождь, гроза и ветер. Узнали прогноз погоды на выходные в Краснодарском крае

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики сообщили прогноз погоды на 23–24 мая на Кубани

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 23 и 24 мая в Краснодаре и крае.

В Краснодаре в оба дня температура воздуха составит 25–27 °C, ночью — 13–17 °C. Ожидаются кратковременные дожди и грозы, утром возможен туман. Скорость ветра — до 10 м/с.

В крае также ожидаются дожди и грозы, а в отдельных районах прогнозируются ливни с грозой, градом и сильным ветром до 25 м/с. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха днем составит 25–30 °C, ночью похолодает до 13 °C.

В горах днем температура будет 8–13 °C, ночью столбики термометров опустятся до 5 °C. На Черноморском побережье днем ожидается 19–24 °C, ночью — 13–18 °C.

Также в крае продолжает действовать штормовое предупреждение и в реках возможны подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.

Как писали Юга.ру, открытие турмаршрутов в Кавказском заповеднике перенесли на конец июня.

