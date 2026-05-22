Дождь, гроза и ветер. Узнали прогноз погоды на выходные в Краснодарском крае

Синоптики сообщили прогноз погоды на 23–24 мая на Кубани

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 23 и 24 мая в Краснодаре и крае.

В Краснодаре в оба дня температура воздуха составит 25–27 °C, ночью — 13–17 °C. Ожидаются кратковременные дожди и грозы, утром возможен туман. Скорость ветра — до 10 м/с.

В крае также ожидаются дожди и грозы, а в отдельных районах прогнозируются ливни с грозой, градом и сильным ветром до 25 м/с. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха днем составит 25–30 °C, ночью похолодает до 13 °C.