Музыкальный фестиваль «Лестница в небо» пройдет в 2026 году на событийной площадке Краснодара

15 декабря в соцсетях фестиваля «Лестница в небо» появился пост о том, что музыкальный опен-эйр вновь пройдет в Краснодаре в 2026 году. 18 декабря организаторы провели пресс-конференцию в Доме журналистики, где рассказали подробности. Продюсером фестиваля стал бывший военный комиссар Карасунского округа Краснодара и экс-вице-губернатор Краснодарского края по казачеству и военным вопросам Сергей Пуликовский. Он рассказал, что фестиваль пройдет в новом месте — на событийной площадке на улице Обрывной. Напомним, что на этой локации в сентябре прошел масштабный гастрономический фестиваль, который совпал со Днем города.

Рок-фестиваль «Лестница в небо» основал бизнесмен Андрей Андреев в память о сыне. Впервые опен-эйр прошел в 2014 году на стадионе «Андрей-Арена» в Афипском, а с 2021 года его устраивали в «Усадьбе «Фамилия» под Пластуновской. В 2025 году фестиваль отменили из-за введенных ограничений на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тыс. человек.

Музыкальный фестиваль «Лестница в небо» станет трехдневным и пройдет в последние выходные весны — с 29 по 31 мая.



В первый день, в пятницу, на фестивале выступят молодые группы. Однако организаторы не уточнили, какие именно. По их словам, некоторых участников выберут на конкурсе. Второй и основной день будет полностью посвящен рок-музыке — на сцену выйдут известные группы. Воскресенье станет мультиформатным. Напомним, что в 2024 году такой вариант уже тестировали — в первый день выступали рок-музыканты, а во второй — поп-коллективы и рэперы. Хедлайнером тогда стал Баста.

В соцсетях люди также задавали вопросы. Самый волнующий для всех — список выступающих музыкантов. Лайнап фестиваля пока не сформирован, но на пресс-концеренции назвали три группы, которые уже согласились выступить — «Кипелов», «Анимация» и «Маша и Медведи».

Также организаторы сообщили, что хотели бы пригласить и зарубежных артистов. По их словам, шли переговоры с американской рок-группой Limp Bizkit и Джаредом Лето. Также по неофициальной информации, приглашали Тиля Линдеманна, однако у музыканта слишком высокий гонорар.