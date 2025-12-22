Музыкальный фестиваль «Лестница в небо» пройдет в 2026 году на событийной площадке Краснодара
Фестиваль «Лестница в небо» после года паузы снова пройдет в Краснодаре. Узнали подробности
15 декабря в соцсетях фестиваля «Лестница в небо» появился пост о том, что музыкальный опен-эйр вновь пройдет в Краснодаре в 2026 году. 18 декабря организаторы провели пресс-конференцию в Доме журналистики, где рассказали подробности.
Продюсером фестиваля стал бывший военный комиссар Карасунского округа Краснодара и экс-вице-губернатор Краснодарского края по казачеству и военным вопросам Сергей Пуликовский. Он рассказал, что фестиваль пройдет в новом месте — на событийной площадке на улице Обрывной. Напомним, что на этой локации в сентябре прошел масштабный гастрономический фестиваль, который совпал со Днем города.
Рок-фестиваль «Лестница в небо» основал бизнесмен Андрей Андреев в память о сыне. Впервые опен-эйр прошел в 2014 году на стадионе «Андрей-Арена» в Афипском, а с 2021 года его устраивали в «Усадьбе «Фамилия» под Пластуновской. В 2025 году фестиваль отменили из-за введенных ограничений на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тыс. человек.
Музыкальный фестиваль «Лестница в небо» станет трехдневным и пройдет в последние выходные весны — с 29 по 31 мая.
В первый день, в пятницу, на фестивале выступят молодые группы. Однако организаторы не уточнили, какие именно. По их словам, некоторых участников выберут на конкурсе. Второй и основной день будет полностью посвящен рок-музыке — на сцену выйдут известные группы. Воскресенье станет мультиформатным. Напомним, что в 2024 году такой вариант уже тестировали — в первый день выступали рок-музыканты, а во второй — поп-коллективы и рэперы. Хедлайнером тогда стал Баста.
В соцсетях люди также задавали вопросы. Самый волнующий для всех — список выступающих музыкантов. Лайнап фестиваля пока не сформирован, но на пресс-концеренции назвали три группы, которые уже согласились выступить — «Кипелов», «Анимация» и «Маша и Медведи».
Также организаторы сообщили, что хотели бы пригласить и зарубежных артистов. По их словам, шли переговоры с американской рок-группой Limp Bizkit и Джаредом Лето. Также по неофициальной информации, приглашали Тиля Линдеманна, однако у музыканта слишком высокий гонорар.
Помимо музыкальной части на фестивале планируют открыть лекторий и уделить внимание современному искусству. В качестве референса организаторы взяли московский фестиваль «Чтиво Фест» Сергея Минаева, на котором помимо концертов проходили встречи с известными писателями, преподавателями, политологами, журналистами.
На опен-эйре хотят провести гастрономический фестиваль. На сайте фестиваля говорится, что планируется 100 участников — это рестораны, шефы, стритфуд, авторская кухня и гастроэксперименты.
На пресс-конференции прозвучал вопрос о том, как будет организовано пространство, учитывая, что на Дне города на Обрывной были большие очереди на входе, возле уличных ресторанов, не хватало туалетов, парковок, что вызвало множество негативной реакции у горожан.
В ответ организаторы сообщили, что намерены создать комфортную площадку, где будет зонирование, гастрономическую часть разделят на улицы, сформируют понятную навигацию.
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»:
Также на фестивале будет организована большая детская зона. Это будет «детский сад», похожий на игровые в торговых центрах.
Продажа билетов на «Лестницу в небо» уже стартовала. Вход на первый день стоит 2500 рублей, на второй и третий — 3500 рублей. Абонемент на три дня стоит 7000 рублей.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске в 2025 году отменили фестиваль хамсы по соображениям безопасности.