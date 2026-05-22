На юге России легализовали почти 3 тыс. гостевых домов. Отдых в них может подорожать на 20%

Налоги, коммуналка и требования закона: во сколько туристам обойдется выход гостевых домов из тени?

21 мая «Эксперт Юг» сообщил, что в России зарегистрировано 9,55 тыс. гостевых домов. Из них 3,65 тыс. объектов внесли в перечень с начала текущего года. 2,9 тыс. из этих новых записей приходятся на регионы юга: Крым, Севастополь, Дагестан, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую область. Лидером по числу легализованных объектов стала Кубань — 2,25 тыс. гостевых домов. В Крыму и Севастополе в реестр вошли 494 объекта. В Дагестане и Ставропольском крае зафиксировано всего по 45 легализованных домов, в Ростовской области — 49. При этом эксперты отмечают, что основной сектор продолжает работать нелегально.

Эксперты считают, что отдых в легальных гостевых домах может подорожать на 10-20%. По их мнению, на итоговой стоимости проживания скажутся сразу несколько факторов: рост коммунальных тарифов, адаптация объектов размещения под требования закона, а также дополнительные налоговые отчисления. «Если условная хозяйка гостевого дома раньше сдавала номер за 4,5 тыс. рублей в сутки, то после легализации вынуждена поднять цену до 5,5 тыс. рублей. Вопрос в том, готов ли гость платить на тысячу больше. Это оборотная сторона легализации, о которой публично говорят немногие: услуги для туристов неизбежно подорожают. По моим подсчетам, до 20%», — считает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Другие опрошенные эксперты придерживаются более сдержанного прогноза. Они полагают, что рынок не позволит владельцам гостевых домов поднимать цены выше уровня инфляции — примерно на 10%. Те, кто попытается компенсировать свои затраты на подготовку к легализации за счет высокого сезона, рискуют столкнуться с оттоком туристов: путешественники просто выберут более доступные варианты. Таким образом, окончательное решение о повышении цен останется за рынком и платежеспособным спросом. Напомним, 1 сентября 2025 года стартовал эксперимент по легализации гостевых домов. Он продлится до 1 декабря 2027 года.