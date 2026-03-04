В Краснодаре снова пройдет «Гриль! Рест! Фест!». Одним из хедлайнеров станет Найк Борзов

  • © Фото Марии Журавлевой
    © Фото Марии Журавлевой

В Краснодаре во второй раз состоится трехдневный гастро-музыкальный фестиваль. Узнали подробности (0+)

Организаторы проекта «Гриль! Рест! Фест!» анонсировали на 17-19 апреля проведение второго гастро-музыкального фестиваля в Краснодаре. 

В программе кулинарные мастер-классы для детей и взрослых от шеф-поваров, игры и активности, научные шоу, зона искусства, активности с танцами и дартсом, проект «Технологии & Еда», где покажут взаимодействия искусственного интеллекта, умных устройств и кулинарии. 

Помимо этого на фестивале представят блюда более 40 гастрономических проектов Краснодарского края, пройдет мясной аукцион с ведущим и маркет. 

«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»:

Также на сцене выступят более 20 артистов, включая четырех хедлайнеров и музыкальных групп. Уже известно имя первого хедлайнера — певец, композитор, поэт и родоначальник инди-движения в России Найк Борзов выступит 18 апреля. 

Подробную программу организаторы сообщат позже в телеграм-канале и на сайте. Фестиваль состоится с 17 по 19 апреля на событийной площадке на улице Обрывной, 137. 

Напомним, впервые «Гриль! Рест! Фест!» в Краснодаре состоялся с 26 по 28 сентября 2025 года и был приурочен ко Дню города. Мероприятие стало первым событием на новой событийной площадке, о которой Юга.ру подробнее рассказывали тут.

Организаторы заявили, что фестиваль в сентябре 2025 года посетили 60 тыс. человек. Отметим, что на первом «Гриль! Рест! Фест!» были большие очереди, пробки и давки. Организаторы обещали устранить недочеты и ожидают в апреле еще больше гостей.

Как писали Юга.ру, музыкальный фестиваль «Лестница в небо» пройдет в 2026 году на событийной площадке Краснодара.

