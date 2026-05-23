В Краснодаре в кино показывают экшен-комедию «Грязные деньги» Гая Ричи
21 мая на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Грязные деньги». Это новая экшен-комедия от мастера жанра Гая Ричи. Изначально проект назывался «Вне закона».
Картина задумывалась как чистый экшен, однако благодаря фирменному юмору и авторскому подходу Ричи превратилась в историю на стыке жанров, которая не укладывается в стандартные представления о боевиках.
Безжалостный магнат по имени Салазар присваивает себе миллиард долларов. Элитные агенты Сид и Бронко получают задание вернуть деньги любой ценой. Руководит операцией Рэйчел Уайт — первоклассный юрист.
Роли в картине исполнили Карлос Бардем, Генри Кэвилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес.
Посмотреть фильм «Грязные деньги» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
