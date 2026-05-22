Губернатор Кубани предложил открыть все пляжи Анапы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вениамин Кондратьев предложил исключить пляжи Анапы из «опасной зоны» после отсыпки песка

22 мая пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что губернатор региона Вениамин Кондратьев участовал в заседании Правительственной комиссии. Глава доложил зампреду Виталию Савельеву о ситуации на Черноморском побережье и работах по восстановлению пляжей.

Кондратьев заявил, что за прошедшую неделю новых выбросов мазута в Анапе не обнаружено. Ситуацию мониторят 65 человек.

Читайте также:

102 единицы техники в круглосуточном режиме отсыпают чистый песок. Для обновления пляжей уже использовано 150 кубометров нового песка, отсыпано 6,5 км, включая тестовый участок протяженностью 1 км.

«С учетом того, что пробы песка и на тестовом пляже, и на отсыпанном участке соответствуют санитарным требованиям, прошу рассмотреть возможность принятия решения об исключении пляжей из «опасной зоны» по мере завершения их отсыпки», — заявил Кондратьев.

19 марта Вениамин Кондратьев сообщил, что восемь галечных пляжей Анапы — от села Большой Утриш до «Высокого берега» — признали безопасными. 30 апреля Роспотребнадзор заявил, что три пляжа Анапы получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям. Речь о зонах отдыха детских оздоровительных комплексов «Жемчужина» и «Аврора», а также пансионата «Высокий берег».

Как писали Юга.ру, на прошедших майских праздниках Анапа впервые обошла Сочи по бронированиям.

Анапа Безопасность Вениамин Кондратьев Курорты и туризм отдых Пляжи путешествия Разлив нефти Черное море

Новости

Смотреть через улицы, фасады и районы. В Краснодаре пройдет лекция об архитектуре города
Дождь, гроза и ветер. Узнали прогноз погоды на выходные в Краснодарском крае
На юге России легализовали почти 3 тыс. гостевых домов. Отдых в них может подорожать на 20%
Губернатор Кубани предложил открыть все пляжи Анапы
Снег в горах и холодная весна. Открытие турмаршрутов в Кавказском заповеднике перенесли
В Туапсе установили первую из восьми бронзовых скульптур енотов

Лента новостей

Реклама на сайте