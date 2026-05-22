Губернатор Кубани предложил открыть все пляжи Анапы

Вениамин Кондратьев предложил исключить пляжи Анапы из «опасной зоны» после отсыпки песка
22 мая пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что губернатор региона Вениамин Кондратьев участовал в заседании Правительственной комиссии. Глава доложил зампреду Виталию Савельеву о ситуации на Черноморском побережье и работах по восстановлению пляжей.
Кондратьев заявил, что за прошедшую неделю новых выбросов мазута в Анапе не обнаружено. Ситуацию мониторят 65 человек.
102 единицы техники в круглосуточном режиме отсыпают чистый песок. Для обновления пляжей уже использовано 150 кубометров нового песка, отсыпано 6,5 км, включая тестовый участок протяженностью 1 км.
«С учетом того, что пробы песка и на тестовом пляже, и на отсыпанном участке соответствуют санитарным требованиям, прошу рассмотреть возможность принятия решения об исключении пляжей из «опасной зоны» по мере завершения их отсыпки», — заявил Кондратьев.
19 марта Вениамин Кондратьев сообщил, что восемь галечных пляжей Анапы — от села Большой Утриш до «Высокого берега» — признали безопасными. 30 апреля Роспотребнадзор заявил, что три пляжа Анапы получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям. Речь о зонах отдыха детских оздоровительных комплексов «Жемчужина» и «Аврора», а также пансионата «Высокий берег».
Как писали Юга.ру, на прошедших майских праздниках Анапа впервые обошла Сочи по бронированиям.