В Сириусе летом пройдет VK Fest. Из артистов пока заявлен только человек-мем Колбасенко

По словам организаторов, на фестивале сохранится количество сцен и тематических зон. Однако музыкальная и развлекательная программы станут шире — пресс-служба обещает «новые модные имена и активности».

2 апреля пресс-служба фестиваля VK Fest сообщила , что музыкальный опен-эйр состоится в четырех городах. 7 июня праздник пройдет в Казани, 11 июля — в Сириусе. В двух городах фестиваль будет двухдневным: 4 и 5 июля в Санкт-Петербурге, 18 и 19 июля в Москве.

На данный момент в спике артистов и блогеров, которые будут выступать, есть только одно имя — Данил Колбасенко. Однако это человек-мем, и на самом деле на фестивале он присутствовать не будет.

В 2024 году известный стример Кирилл Хелин играл в Standoff 2 и параллельно общался с подписчиками в чат-рулетке. Во время стрима ему дозвонились два брата, и младший из них захотел сыграть с Кириллом. Стример попросил назвать игровой ID, но мальчик вместо этого представился по имени и фамилии — Данил Колбасенко. Это прозвучало неожиданно и забавно, и Кирилл бурно отреагировал. Однако мальчик смутился и отключился.



Фрагмент стрима стал популярным в начале 2026 года в социальных сетях. Пользователи начали создавать мемы и пародии, умиляясь реакции и голосу мальчика.



Какого-то глубокого смысла у мема про Данила Колбасенко нет, и личность мальчика остается неизвестной.

Также станет больше семейных пространств для гостей с детьми разного возраста. Для малышей подготовят игровые программы, а для тех, кто постарше, активности на разнообразные темы.

Билет на VK Fest для взрослых и детей от 13 лет стоит 3500 рублей, для детей до 13 лет — 1700 рублей. Фестиваль состоится на Медальной площади.

Впервые фестиваль социальной сети «ВКонтакте» VK Fest прошел в 2015 году в Санкт-Петербурге. Тогда это был однодневный опен-эйр. В 2022 году фестиваль впервые прошел сразу в трех городах — Санкт-Петербурге, Москве и Сочи, а с 2023 года его стали проводить в пяти крупных городах в течение месяца — в списке также был Челябинск.