Экс-вратарь «Краснодара» и игрок «ПСЖ» Сафонов приехал на игру сборной России

Матвей Сафонов приехал в родной город для игры в составе сборной против Никарагуа

23 марта телеграм-канал сборной России по футболу (РФС) сообщил, что в Краснодар прилетел футболист Матвей Сафонов. Воспитанник академии «Краснодар» и нынешний вратарь «ПСЖ» примет участие в матче сборной России против Никарагуа, который состоится 27 марта.

Матвей сообщил журналистам, что приехал на игру «в форме», так как чаще стал играть. Он рассказал, что рад приехать в Краснодар и сыграть на родине.

«Когда узнал, что игра будет в Краснодаре, я очень захотел попасть. Надеялся, что меня вызовут. Так и получилось. Теперь надеюсь сыграть на стадионе, на котором все начиналось», — поделился Сафонов.