Экс-вратарь «Краснодара» и игрок «ПСЖ» Сафонов приехал на игру сборной России
Матвей Сафонов приехал в родной город для игры в составе сборной против Никарагуа
23 марта телеграм-канал сборной России по футболу (РФС) сообщил, что в Краснодар прилетел футболист Матвей Сафонов. Воспитанник академии «Краснодар» и нынешний вратарь «ПСЖ» примет участие в матче сборной России против Никарагуа, который состоится 27 марта.
Матвей сообщил журналистам, что приехал на игру «в форме», так как чаще стал играть. Он рассказал, что рад приехать в Краснодар и сыграть на родине.
«Когда узнал, что игра будет в Краснодаре, я очень захотел попасть. Надеялся, что меня вызовут. Так и получилось. Теперь надеюсь сыграть на стадионе, на котором все начиналось», — поделился Сафонов.
Отметим, что в сборную России на этот матч также вызваны два игрока ФК «Краснодар» — вратарь Станислав Агкацев и защитник Валентин Пальцев.
Игра сборной России против сборной Никарагуа состоится 27 марта в 19:30 на стадионе «Ozon Арена». Билеты продаются на отдельном сайте. Детям до 5 лет вход бесплатный, «фан-айди» для покупки и прохода на стадион не нужен. Отметим, что на момент написания новости оставалось очень мало билетов — 1 место в секторе 217 за 800 рублей и около 180 мест в секторе BetBoom Premium стоимостью 7 тыс. рублей.
Напомним, Матвей Сафонов — воспитанник академии ФК «Краснодар». За команду «Краснодара» с 2017 года Сафонов сыграл 175 матчей, в 53 из которых не пропустил ни одного гола. В 2021 году вратарь впервые сыграл за сборную России.
Российский голкипер перешел из ФК «Краснодар» в парижскую команду летом 2024 года за 20 млн евро. По данным сайта Transfermarkt, это стало рекордной суммой, которую любой французский клуб когда-либо платил за вратаря.
В апреле 2025 года Сафонов стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ».
В декабре 2025 года он стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА, отразив четыре пенальти из пяти. Кубок стал шестым трофеем футболиста в «ПСЖ». Матвея признали лучшим игроком встречи — четыре подряд отбитых 11-метровых пенальти стали первым подобным случаем на турнирах, которые проводит ФИФА.
Как писали Юга.ру, в марте Матвей Сафонов впервые в карьере попал в еженедельную символическую сборную Лиги чемпионов УЕФА.