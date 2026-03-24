Экс-вратарь «Краснодара» и игрок «ПСЖ» Сафонов приехал на игру сборной России

  • Матвей Сафонов © Скриншоты фото из телеграм-канала сборной России по футболу
    Матвей Сафонов © Скриншоты фото из телеграм-канала сборной России по футболу

Матвей Сафонов приехал в родной город для игры в составе сборной против Никарагуа

23 марта телеграм-канал сборной России по футболу (РФС) сообщил, что в Краснодар прилетел футболист Матвей Сафонов. Воспитанник академии «Краснодар» и нынешний вратарь «ПСЖ» примет участие в матче сборной России против Никарагуа, который состоится 27 марта. 

Матвей сообщил журналистам, что приехал на игру «в форме», так как чаще стал играть. Он рассказал, что рад приехать в Краснодар и сыграть на родине. 

«Когда узнал, что игра будет в Краснодаре, я очень захотел попасть. Надеялся, что меня вызовут. Так и получилось. Теперь надеюсь сыграть на стадионе, на котором все начиналось», — поделился Сафонов. 

Отметим, что в сборную России на этот матч также вызваны два игрока ФК «Краснодар» — вратарь Станислав Агкацев и защитник Валентин Пальцев. 

Игра сборной России против сборной Никарагуа состоится 27 марта в 19:30 на стадионе «Ozon Арена». Билеты продаются на отдельном сайте. Детям до 5 лет вход бесплатный, «фан-айди» для покупки и прохода на стадион не нужен. Отметим, что на момент написания новости оставалось очень мало билетов — 1 место в секторе 217 за 800 рублей и около 180 мест в секторе BetBoom Premium стоимостью 7 тыс. рублей. 

Напомним, Матвей Сафонов — воспитанник академии ФК «Краснодар». За команду «Краснодара» с 2017 года Сафонов сыграл 175 матчей, в 53 из которых не пропустил ни одного гола. В 2021 году вратарь впервые сыграл за сборную России. 

Российский голкипер перешел из ФК «Краснодар» в парижскую команду летом 2024 года за 20 млн евро. По данным сайта Transfermarkt, это стало рекордной суммой, которую любой французский клуб когда-либо платил за вратаря.

В апреле 2025 года Сафонов стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ». 

В декабре 2025 года он стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА, отразив четыре пенальти из пяти. Кубок стал шестым трофеем футболиста в «ПСЖ». Матвея признали лучшим игроком встречи — четыре подряд отбитых 11-метровых пенальти стали первым подобным случаем на турнирах, которые проводит ФИФА. 

Как писали Юга.ру, в марте Матвей Сафонов впервые в карьере попал в еженедельную символическую сборную Лиги чемпионов УЕФА.

Экс-вратарь «Краснодара» и игрок «ПСЖ» Сафонов приехал на игру сборной России

