Бывший вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов выиграл Межконтинентальный кубок ФИФА

Матвей Сафонов впервые в истории ФИФА отбил четыре пенальти подряд и выиграл шестой трофей в составе «ПСЖ»

Финал Межконтинентального кубка проходил в Дохе в Катаре на стадионе «Ахмад Бин Али». ПСЖ играл против бразильского клуба «Фламенго». Основное время закончилось со счетом 1:1, а серию пенальти выиграла парижская команда — благодаря Сафонову, который отразил четыре удара из пяти.

Межконтинентальный кубок ФИФА — турнир, в котором играют сильнейшие команды всех шести футбольных конфедераций. С 2005 года по 2024 он не проводился, а в 2024 году возобновился — победителем стал мадридский «Реал».

18 декабря пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила , что вратарь французской футбольной команды «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») Матвей Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА. Ранее он играл за ФК «Краснодар».

Кубок стал шестым трофеем футболиста в «ПСЖ». Матвея признали лучшим игроком встречи — четыре подряд отбитых 11-метровых пенальти стали первым подобным случаем на турнирах, которые проводит ФИФА. В 1989 году румынский вратарь Хельмут Дукадам также отбил четыре пенальти подряд в послематчевой серии — это помогло команде «Стяуа» выиграть финал Кубка чемпионов УЕФА.

Помимо этого, Сафонов стал первым россиянином, сыгравшим в финале Межконтинентального кубка. Из россиян также турнир выигрывал футболист Владимир Бут — в 1997 году в составе дортмундской «Боруссии». Однако он пропустил матч из-за травмы.

Матвей Сафонов воспитанник клуба «Краснодар». За команду «Краснодара» с 2017 года Сафонов сыграл 175 матчей, в 53 из которых не пропустил ни одного гола. В 2021 году вратарь впервые сыграл за сборную России.

Российский голкипер перешел из ФК «Краснодара» в парижскую команду летом 2024 года за 20 млн евро. По данным сайта Transfermarkt, это стало рекордной суммой, которую любой французский клуб когда-либо платил за вратаря.

В апреле 2025 года он стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ».