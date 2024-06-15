Вратарь ФК «Краснодар» перешел в сильнейшую команду Франции

Краснодарский край, В мире

Распечатать

  • Вратарь «Краснодара» Сафонов не снял перчаток, отбивая «пятюню» Артему Дзюбе © Пресс-служба ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru
    Вратарь «Краснодара» Сафонов не снял перчаток, отбивая «пятюню» Артему Дзюбе © Пресс-служба ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru

Сага с переходом Матвея Сафонова во французский клуб «Пари Сен-Жермен» 14 июня завершилась успехом

Футбольный клуб «Краснодар» официально объявил о переходе вратаря Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен».

«Успехов, Матвей! Au revoir, notre cher ami!», — гласит пост в официальном телеграм-канале ФК «Краснодар».

Сафонов является воспитанником краснодарского клуба. За основную команду «Краснодара» с 2017 года он сыграл 175 матчей, в 53 из которых не пропустил ни одного гола.

В 2021 году вратарь впервые сыграл за сборную России. На данный момент в активе Сафонова 13 матчей в футболке главной национальной команды.

«Пари Сен-Жермен», который выигрывал чемпионат Франции рекордные 12 раз (включая три последних сезона), приобрел Сафонова у ФК «Краснодар» за 20 миллионов евро.

Однако внезапно выяснилось, что футболист не имеет права выезжать за границу из-за долга в 60 миллионов рублей по алиментам.

Официальных заявлений по ситуации с алиментами от какой-либо из сторон после 12 июня не поступало. Однако тот факт, что «Краснодар» объявил об отъезде Сафонова, косвенно свидетельствует о том, что запрет на выезд снят.

Ранее на этой неделе Юга писали о том, что на курорте «Архыз» появился байк-парк.

Также отметим, что в амфитеатре парка «Краснодар» все выходные можно будет смотреть матчи футбольного Евро-2024. Вход бесплатный. Начало игр — в 16:00, 19:00 и 22:00.

Сергей Галицкий ФК «Краснодар» Футбол

Новости

В амфитеатре парка «Краснодар» продолжат показывать матчи Евро-2024
Смерчи, град и реки вместо улиц в Анапе и Новороссийске (ВИДЕО)
Вратарь ФК «Краснодар» перешел в сильнейшую команду Франции
В Славянском районе Краснодара изменились маршруты двух автобусов
Мэрия Анапы запретила купаться в море
Старинную столовую в Кабардинке признали памятником архитектуры

Лента новостей

В Краснодарском крае пройдет неделя отказа от алкоголя
9 июня, 15:05
В Краснодарском крае пройдет неделя отказа от алкоголя
Рассказываем о мероприятиях
Подобного региона нет ни в России, ни в Европе
10 июня, 13:41
Подобного региона нет ни в России, ни в Европе
Биолог и географ Светлана Литвинская 30 лет собирала материал для книги о природе Краснодарского края
Цена 1 кв. метра на первичку в Краснодарском крае выросла в 3 раза за 5 лет
13 июня, 10:30
Цена 1 кв. метра на первичку в Краснодарском крае выросла в 3 раза за 5 лет

Реклама на сайте