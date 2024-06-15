Вратарь ФК «Краснодар» перешел в сильнейшую команду Франции
Сага с переходом Матвея Сафонова во французский клуб «Пари Сен-Жермен» 14 июня завершилась успехом
Футбольный клуб «Краснодар» официально объявил о переходе вратаря Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен».
«Успехов, Матвей! Au revoir, notre cher ami!», — гласит пост в официальном телеграм-канале ФК «Краснодар».
Сафонов является воспитанником краснодарского клуба. За основную команду «Краснодара» с 2017 года он сыграл 175 матчей, в 53 из которых не пропустил ни одного гола.
В 2021 году вратарь впервые сыграл за сборную России. На данный момент в активе Сафонова 13 матчей в футболке главной национальной команды.
«Пари Сен-Жермен», который выигрывал чемпионат Франции рекордные 12 раз (включая три последних сезона), приобрел Сафонова у ФК «Краснодар» за 20 миллионов евро.
Однако внезапно выяснилось, что футболист не имеет права выезжать за границу из-за долга в 60 миллионов рублей по алиментам.
Официальных заявлений по ситуации с алиментами от какой-либо из сторон после 12 июня не поступало. Однако тот факт, что «Краснодар» объявил об отъезде Сафонова, косвенно свидетельствует о том, что запрет на выезд снят.
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