Бывший вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ»
Матвей Сафонов выиграл второй трофей в составе «ПСЖ» после победы над «Анже»
«РБК Спорт» сообщил, что 5 апреля Матвей Сафонов выиграл второй трофей в составе «ПСЖ». В домашнем матче 28-го тура парижский клуб обыграл «Анже» со счетом 1:0.
«ПСЖ» набрал 74 очка за шесть туров. Команда не проиграла еще ни одного матча в чемпионате.
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Матвей Сафонов остался в запасе. Это уже второй трофей игрока в составе команды. Ранее вместе с «ПСЖ» он выиграл Суперкубок Франции.
За команду «Краснодара» с 2017 года Сафонов сыграл 175 матчей, в 53 из которых не пропустил ни одного гола. В 2021 году вратарь впервые сыграл за сборную России.
Российский голкипер перешел из ФК «Краснодара» в парижскую команду летом 2024 года за 20 млн евро. По данным сайта Transfermarkt, это стало рекордной суммой, которую любой французский клуб когда-либо платил за вратаря.
Отметим, что в июне 2024 года Сафонову временно запрещали выезжать из РФ из-за долга по алиментам в 60 млн рублей.
Напомним, что ФК «Краснодар» не планирует продлевать контракт с нападающим Федором Смоловым.
Как писали Юга.ру, 30 марта «Краснодар» одержал свою самую крупную победу в сезоне.