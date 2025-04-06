Бывший вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ»

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Скриншот публикации в телеграм-канале «Матч ТВ», T.me/Match_TV
    © Скриншот публикации в телеграм-канале «Матч ТВ», T.me/Match_TV

Матвей Сафонов выиграл второй трофей в составе «ПСЖ» после победы над «Анже»

«РБК Спорт» сообщил, что 5 апреля Матвей Сафонов выиграл второй трофей в составе «ПСЖ». В домашнем матче 28-го тура парижский клуб обыграл «Анже» со счетом 1:0.

«ПСЖ» набрал 74 очка за шесть туров. Команда не проиграла еще ни одного матча в чемпионате.

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Матвей Сафонов остался в запасе. Это уже второй трофей игрока в составе команды. Ранее вместе с «ПСЖ» он выиграл Суперкубок Франции.

За команду «Краснодара» с 2017 года Сафонов сыграл 175 матчей, в 53 из которых не пропустил ни одного гола. В 2021 году вратарь впервые сыграл за сборную России. 

Российский голкипер перешел из ФК «Краснодара» в парижскую команду летом 2024 года за 20 млн евро. По данным сайта Transfermarkt, это стало рекордной суммой, которую любой французский клуб когда-либо платил за вратаря.

Отметим, что в июне 2024 года Сафонову временно запрещали выезжать из РФ из-за долга по алиментам в 60 млн рублей.

Напомним, что ФК «Краснодар» не планирует продлевать контракт с нападающим Федором Смоловым.

Как писали Юга.ру, 30 марта «Краснодар» одержал свою самую крупную победу в сезоне.

Спорт ФК «Краснодар» Футбол

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Бывший вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ»
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