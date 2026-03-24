В Краснодаре запустят дополнительный транспорт к «Ozon Арене» в день матча Россия — Никарагуа

В Краснодаре увеличат количество общественного транспорта в районе стадиона «Ozon Арена» из-за предстоящего матча сборных России и Никарагуа

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что 27 марта с 16:00 в районе стадиона «Ozon Арена» усилят работу общественного транспорта. На маршрутах № 45, 46, 48, 51, 58 и 78 увеличат количество автобусов в связи с предстоящим матчем сборных России и Никарагуа, который начнется в 19:30.

Читайте также: Стартовала продажа билетов на матч футбольной сборной России в Краснодаре

Эти меры направлены на сокращение интервала движения и повышение пропускной способности на подходах к стадиону. Фактический интервал будет зависеть от дорожной ситуации.



Также на маршрут № 46 выйдут автобусы большого класса, а на трамвайных маршрутах, следующих до остановки «Улица Декабристов», увеличат количество вагонов, в том числе за счет двухвагонных составов.