Жители Новороссийска обнаружили на пляже мазут и маслянистую пленку

Краснодарский край

  • © Скриншот из телеграм-канала «Новороссийский Рабочий» https://t.me/novorab_official/73271
В Новороссийске на Волочаевском берегу зафиксировали темные пятна в песке и гальке

19 марта местный житель сообщил «Новороссийскому рабочему» о загрязнении Волочаевского пляжа. По его словам, берег покрыт мазутом и маслянистой пленкой, но территорию никто не чистит.

Первые темные пятна на песке и гальке горожане заметили в начале марта — после шторма, когда на берег выбросило большое количество мусора.

Жители связывают появление загрязнений с инцидентом 2 марта, когда в результате атаки БПЛА произошел пожар на топливном терминале. О возможных утечках тогда официально не сообщалось.

Собеседник издания уточнил, что в настоящее время крупный мусор с пляжа убрали, однако на берегу сохраняются темные вкрапления, а на поверхности воды заметна маслянистая пленка.

По его словам, глава Восточного района ранее сообщала, что очисткой территории займется «Черномортранснефть». Однако на данный момент ситуация на пляже остается без изменений.

Как писали Юга.ру, в Анапе волонтеры откроют лагерь и приглашают очищать берег от мазута и мусора.

Жители Новороссийска обнаружили на пляже мазут и маслянистую пленку
