Жители Новороссийска обнаружили на пляже мазут и маслянистую пленку
В Новороссийске на Волочаевском берегу зафиксировали темные пятна в песке и гальке
19 марта местный житель сообщил «Новороссийскому рабочему» о загрязнении Волочаевского пляжа. По его словам, берег покрыт мазутом и маслянистой пленкой, но территорию никто не чистит.
Первые темные пятна на песке и гальке горожане заметили в начале марта — после шторма, когда на берег выбросило большое количество мусора.
«Дышать нечем будет»:
Жители связывают появление загрязнений с инцидентом 2 марта, когда в результате атаки БПЛА произошел пожар на топливном терминале. О возможных утечках тогда официально не сообщалось.
Собеседник издания уточнил, что в настоящее время крупный мусор с пляжа убрали, однако на берегу сохраняются темные вкрапления, а на поверхности воды заметна маслянистая пленка.
По его словам, глава Восточного района ранее сообщала, что очисткой территории займется «Черномортранснефть». Однако на данный момент ситуация на пляже остается без изменений.
В Анапе волонтеры откроют лагерь и приглашают очищать берег от мазута и мусора.
Все материалы по теме: