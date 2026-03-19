Жители Новороссийска обнаружили на пляже мазут и маслянистую пленку

В Новороссийске на Волочаевском берегу зафиксировали темные пятна в песке и гальке

19 марта местный житель сообщил «Новороссийскому рабочему» о загрязнении Волочаевского пляжа. По его словам, берег покрыт мазутом и маслянистой пленкой, но территорию никто не чистит. Первые темные пятна на песке и гальке горожане заметили в начале марта — после шторма, когда на берег выбросило большое количество мусора.

Жители связывают появление загрязнений с инцидентом 2 марта, когда в результате атаки БПЛА произошел пожар на топливном терминале. О возможных утечках тогда официально не сообщалось.

Собеседник издания уточнил, что в настоящее время крупный мусор с пляжа убрали, однако на берегу сохраняются темные вкрапления, а на поверхности воды заметна маслянистая пленка.

По его словам, глава Восточного района ранее сообщала, что очисткой территории займется «Черномортранснефть». Однако на данный момент ситуация на пляже остается без изменений.