В Краснодаре приют «Краснодог» перестал принимать животных из-за финансовых трудностей. Что случилось и как помочь
Приют для пострадавших животных «Краснодог» просит о помощи и открыл сбор средств
28 сентября телеграм-канал приюта «Краснодог» сообщил, что больше не может принимать травмированных животных.
Волонтеры рассказали, что в приюте закончился корм и необходимые лекарства, а также свободные места. Всего в «Краснодоге» содержится больше 500 кошек и собак, нуждающихся в помощи.
«Это вынужденная мера и нам самим тяжело об этом говорить, но если материальное положение приюта не изменится в лучшую сторону, то мы больше не сможем, а значит и не будем принимать животных», — говорится в посте.
Много слёз и маленькие чудеса:
Сотрудники сообщили, что для продолжения работы «Краснодогу» требуется 800 тысяч рублей. Эта сумма позволит покрыть долги, закупить препараты и корма на следующий месяц.
Волонтеры просят краснодарцев перевести любую сумму. Также они призывают брать животных из приюта, поскольку они могут оказаться снова на улице.
«У нас нет мест и поэтому любой следующий травмированный котенок, может стать последним, кому мы сможем оказать помощь. Мы призываем вас брать животных из приюта в свои семьи, иначе мы вынуждены выпустить большую часть собак на прежнее место обитания», — добавили волонтеры.
Напомним, приют «Краснодог» не получает системной поддержки от государства и существует на пожертвования неравнодушных граждан и организаций.
Как принять участие в сборе средств:
- отправить пожертвование на счет приюта «Краснодог» 2200152030831898 Альфа-Банк;
- либо по номеру телефона: 8 (918) 652-03-33 Т-Банк (Ирина Сергеевна С.).
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