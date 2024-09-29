В Краснодаре приют «Краснодог» перестал принимать животных из-за финансовых трудностей. Что случилось и как помочь

Краснодарский край

Распечатать

  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Приют для пострадавших животных «Краснодог» просит о помощи и открыл сбор средств

28 сентября телеграм-канал приюта «Краснодог» сообщил, что больше не может принимать травмированных животных. 

Волонтеры рассказали, что в приюте закончился корм и необходимые лекарства, а также свободные места. Всего в «Краснодоге» содержится больше 500 кошек и собак, нуждающихся в помощи.

«Это вынужденная мера и нам самим тяжело об этом говорить, но если материальное положение приюта не изменится в лучшую сторону, то мы больше не сможем, а значит и не будем принимать животных», — говорится в посте.

Много слёз и маленькие чудеса:

Сотрудники сообщили, что для продолжения работы «Краснодогу» требуется 800 тысяч рублей. Эта сумма позволит покрыть долги, закупить препараты и корма на следующий месяц.

Волонтеры просят краснодарцев перевести любую сумму. Также они призывают брать животных из приюта, поскольку они могут оказаться снова на улице.

«У нас нет мест и поэтому любой следующий травмированный котенок, может стать последним, кому мы сможем оказать помощь. Мы призываем вас брать животных из приюта в свои семьи, иначе мы вынуждены выпустить большую часть собак на прежнее место обитания»— добавили волонтеры.

Напомним, приют «Краснодог» не получает системной поддержки от государства и существует на пожертвования неравнодушных граждан и организаций. 

Как принять участие в сборе средств:

  • отправить пожертвование на счет приюта «Краснодог» 2200152030831898 Альфа-Банк;
  • либо по номеру телефона: 8 (918) 652-03-33 Т-Банк (Ирина Сергеевна С.).

Как писали Юга.ру, у жительницы Новороссийска в антисанитарии живут около 100 собак и 15 кошек. Зооволонтер пытается им помочь.

Благотворительность Животные Краснодар

Новости

На трассе М-4 «Дон» под Горячим Ключом 29 сентября образовалась пробка почти 5 км
В Краснодаре приют «Краснодог» перестал принимать животных из-за финансовых трудностей. Что случилось и как помочь
Цветочные часы, новый сквер и кинотеатр «Болгария»: какие объекты открыли в Краснодаре в День города
Краснодарцев приглашают на лекцию об азиатской архитектуре, урбанистике и насмотренности
«Лучший подарок болельщикам в День города». ФК «Краснодар» впервые за шесть лет победил «Зенит» и возглавил таблицу РПЛ
В Краснодаре можно увидеть репродукции картин Ван Гога

Лента новостей

Реклама на сайте