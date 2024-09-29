В Краснодаре приют «Краснодог» перестал принимать животных из-за финансовых трудностей. Что случилось и как помочь

28 сентября телеграм-канал приюта «Краснодог» сообщил, что больше не может принимать травмированных животных.

Волонтеры рассказали, что в приюте закончился корм и необходимые лекарства, а также свободные места. Всего в «Краснодоге» содержится больше 500 кошек и собак, нуждающихся в помощи.

«Это вынужденная мера и нам самим тяжело об этом говорить, но если материальное положение приюта не изменится в лучшую сторону, то мы больше не сможем, а значит и не будем принимать животных», — говорится в посте.