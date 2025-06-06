Краснодарский приют перепутал домашнюю собаку с бездомной и пристроил животное его же хозяйке. Как так вышло?

Первый муниципальный приют для бездомных животных в Краснодаре начал свою работу с комичной ситуации

6 июня портал 93.ру сообщил , что информация приюта была недостоверной. Женщина по имени Надежда, знакомая Оксаны, заявила, что кобель Черныш — это сука по кличке Диди. А Оксана — его настоящая владелица.

Предыстория . В апреле в поселке Березовый под Краснодаром открыли приют для бездомных животных. 4 июня в телеграм-канале организации появилось сообщение, что первая собака по имени Черныш обрела семью. Животное забрала к себе девушка по имени Оксана.

По словам женщины, собака живет в квартире и попала в приют случайно после отлова вместе с дворовыми животными. В приюте Оксане дали документы о том, что возвращают ей ее же собаку.

Пресс-служба приюта подтвердила, что Черныш оказался домашней собакой Диди, которая потерялась на прогулке.

«Мы очень молодая организация и многие процессы (в том числе бюрократические) пока не налажены, из-за чего могут возникать такие ошибки. Будем исправляться. Но мы в любом случае рады, что собачка и ее хозяйка встретились», — добавили в приюте.

Что касается путаницы с полом животного, то в организации заявили, что недопонимание возникло из-за формулировки SMM-специалиста, который назвал животное «лохматым другом». По документам собака проходит как сука.