Глава частного приюта в Краснодаре похитила 1,5 млн рублей при отлове бродячих собак — МВД

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре директор приюта и сообщницы составляли поддельные карточки учета животных

4 марта пресс-служба регионального ГУ МВД России сообщила, что в Краснодаре глава приюта для пострадавших животных, ее заместитель и их подчиненная похитили 1,5 млн рублей бюджетных средств при отлове собак. 

Обвиняемая и ее сообщницы составляли фиктивные акты о проделанной работе — поддельные карточки по содержанию и чипированию около сотни несуществующих бездомных животных.

На основании этих документов злоумышленницы получили из бюджета деньги и потратили их на свои нужды.

Теперь сотрудниц приюта будут судить. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Из информации не было понятно, о каком приюте идет речь. В Краснодаре есть муниципальный приют для бездомных животных в поселке Березовом, а самый известный частный — «Краснодог».

Юга.ру связались с пресс-службой ГУ МВД, где нам рассказали, что речь идет о «частном приюте». На вопрос о «Краснодоге» отвечать не стали.

Напомним, что в сентябре 2024 года «Краснодог» временно перестал принимать животных, оказавшись на грани разорения. В феврале 2025 года власти города заключили с организацией контракт для отлова на 5,4 млн рублей, а в конце июня в Краснодаре состоялся благотворительный забег в поддержку приюта.

В июле «Краснодог» объявлял о возможном закрытии и вновь попросил о помощи. 

Как писали Юга.ру, в конце декабря 2025 года в приюте Ростовской области обнаружили 200 трупов животных. Владелицу задержали.

