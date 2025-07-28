В Краснодаре может закрыться приют для животных «Краснодог». Как помочь?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский приют «Краснодог» вновь объявил о возможном закрытии и попросил о помощи

28 июля телеграм-канал приюта «Краснодог» сообщил о вероятном закрытии. Волонтеры рассказали, что приют каждый месяц уходит в минус на 1 500 000 рублей. «Краснодог» не может оплатить счета за препараты, а поставщики подают на него в суд.

При этом количество поступающих в приют животных растет, а здоровых никто не забирает.

«В одном из отделений уже 150 здоровых кошек. Такого не было ни разу за всю историю приюта. В отделении травматологии кошек мы уже используем собачьи клетки, чтобы селить по несколько пациентов. Про количество здоровых собак мы и не говорим. Их всегда забирали меньше, чем котов. Но сейчас — будто они никому не нужны. Они поступают щенками, вырастают и умирают в стенах приюта», — поделились волонтеры.

Ветеринары жалуются на нехватку вакцин для кошек и собак:

В «Краснодоге» рассказали, что приюту не хватает денег на препараты, вакцины, зарплаты сотрудникам, а также самих работников и мест для животных.

Волонтеры просят краснодарцев помочь приюту любой суммой. Отметим, что «Краснодог» не получает системной поддержки от государства и существует на пожертвования неравнодушных граждан и организаций. 

Как помочь?

  • отправить пожертвование на счет приюта «Краснодог» 2200152030831898 Альфа-Банк;
  • по номеру телефона: 8 (918) 652-03-33 Т-Банк (Ирина Сергеевна С.);
  • по QR-коду в удобный банк.

Напомним, что в сентябре 2024 года «Краснодог» перестал принимать животных из-за финансовых трудностей и попросил о помощи. Также в конце июня 2025 года в Краснодаре состоялся благотворительный забег в поддержку приюта.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре муниципальный приют для собак установил часы приема. Его можно посещать два дня в неделю.

Благотворительность Животные Краснодар

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