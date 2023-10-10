Много слёз и маленькие чудеса. Репортаж с 20-летия приюта для животных «Краснодог» в Краснодаре

8 октября краснодарский приют для пострадавших животных «Краснодог» отметил 20-летие. Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова сходила на приуроченный к этому событию день открытых дверей. Я иду в правильном направлении, это ясно — уже за несколько сотен метров слышен громкий собачий лай. Воскресенье, 11 утра, в приюте кипит жизнь. Вижу здание со знакомой вывеской — я на месте. Двери открыты, туда-сюда снуют люди. В коридоре появляются женщина с девочкой лет пяти. — Ой, здравствуйте. Давно вас не было, — встречает их сотрудница приюта.

— Нет, мы так же регулярно вас посещаем. Просто не встречались. Поздравляем с праздником! — отвечает гостья. Девочка держит в руках торт, игрушку для кошек и рисунок. «Поздравляю, это вам. Только игрушку я хочу лично передать, можно?» — говорит ребенок и вручает женщине подарки.

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Затем зашла девушка с двумя полными пакетами. В них в основном вкусняшки для животных и ветеринарные препараты. «Там много лекарств, которые нужно хранить в холодильнике. И лучше их отправить туда прямо сейчас», — сообщила гостья. Сотрудница приюта тут же принялась разбирать пакеты. К слову, подарков животные в этот день получили много. Одна девушка привезла целый багажник пледов, ковров и подстилок, чтобы в холода подопечным приюта было тепло. Другая гостья доставила несколько пакетов с кормом и лакомствами. Каждой собаке нужен друг На дне открытых дверей можно было выгуливать собак с 11:00 до 14:00. Гулять выводят наиболее социальных животных, которые могут без вреда для себя и других проводить время с собратьями. И желающих ненадолго стать своеобразной няней для четвероногого было действительно много. Люди пришли целыми семьями и с удовольствием проводили время с псами всех мастей, пород и возрастов. В течение дня со всех сторон было слышно: — Ну что, готов к прогулке? Побежали!

— Ты не устала, может водички?

— А ты у нас конфликтная особа, оказывается. Не надо обижать других собачек.

— Ты точно не хочешь кушать? Мне дали пакетик с кормом для тебя.

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

«Впервые я побывала в «Краснодоге» на волонтерском дне в мае, и мне удалось погулять по очереди с двумя собаками. Тогда я классно провела время и в прошлое воскресенье решила повторить опыт», — рассказала девушка по имени Ксения.

В этот раз гостье достался пёс по кличке Босяк. Он поступил в приют полгода назад. Мужчина увидел, как пёсика сбила машина на улице Северной. Он оказал первую помощь и доставил в «Краснодог». Врач диагностировал черепно-мозговую, а также травмы передней и задней лапы, повреждения внутренних органов. В процессе лечения Босяку пришлось ампутировать переднюю конечность. Но это не мешает собаке жить активно. Ксения буквально не успевала за Босяком, так ему хотелось бегать по двору, исследуя территорию и гостей приюта. «Несмотря на то, что у него три лапы, он очень резвый. А ещё дружелюбный, хотел познакомиться со всеми, не рычал, не лаял, хотя площадка была полна собак. В этот раз было намного больше волонтеров, думаю из-за того, что у приюта день рождения. Здорово, когда видишь столько поддержки», — рассказала Ксения.

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Собака по кличке Пудра была в этот день самой пугливой. Ей не хотелось гулять, она сидела возле забора и дрожала. Её временная подруга была очень терпеливой. «Хочешь сидеть — давай, я не против», — сказала своей подопечной девушка. Спустя 40 минут Пудра уже лежала у неё на руках и довольно сопела. Погулять с собаками из приюта можно не только в дни открытых дверей. Для этого нужно заранее записаться по телефону +7 (988) 505-25-05.



Возьмите с собой сменную одежду (животные могут испачкать) и будьте готовы уделить собаке не менее 40 минут. На свои дела отвлекаться нельзя — всё внимание должно быть направлено на хвостатого подопечного. Новая жизнь — 20 тысяч раз Приют для пострадавших животных «Краснодог» основала Наталья Дубницкая в далёком 2003 году. Изначально здесь было всего несколько вольеров. Из убежища для немногих измученных собак приют за двадцать лет стал крупным центром помощи, принимающим бездомных и пострадавших собак и кошек. Главная задача приюта — помощь пострадавшим животным, оказавшимся на улице. Попадают они сюда зачастую в тяжелейшем состоянии: искалеченные, пораженные всевозможными вирусными заболеваниями. Сегодня здесь более 500 подопечных. Каждый месяц удается устроить в семьи от 60 до 100 собак и кошек. Главная гордость проекта — более 20 тыс. животных, нашедших свой дом и заботливых хозяев за эти годы.

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют не получает системной поддержки от государства и существует на пожертвования неравнодушных граждан и организаций. Недавно «Краснодог» второй раз выиграл президентский грант на бесплатную стерилизацию кошек и собак. Это поможет хоть как-то сократить численность бездомных животных. Большие и маленькие чудеса Не обошлось в этот день и без маленьких чудес. Утром кот Андрюша обрел семью. Он приглянулся молодой паре и теперь будет жить в квартире и радовать своих новых хозяев. Удалось пристроить и многострадальную собаку Пёсю. Она провела в приюте больше двух лет, её несколько раз забирали в семью, но каждый раз возвращали. А еще недавно дом обрел и пес, проживший здесь аж девять лет. — Мама, мама, ты видела, собаку понесли! У нее что-то с лапой, — вскрикнул мальчик лет семи и подбежал к маме.

— Да, сынок, видела. Другие животные сюда и не попадают, — ответила она.

— Он теперь будет жить здесь? — не унимался ребенок.

— Если его смогут спасти и вылечить, то да, — подтвердила женщина. Его привезла девушка, которая ехала по трассе М-4 Дон и увидела на обочине сбитое животное. Лапа была полностью раздроблена. В приюте псу дали кличку Афон. Он нуждается в продолжительном лечении.

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Кототерапия На протяжении всего дня «Краснодог» посещали небольшие группы людей, им проводили экскурсии по территории, рассказывали о работе организации, разрешали поиграть с кошками. Так, большой вольер с мурчащими посетили уже упомянутые выше мама с сыном — Виктория и Ваня. Девушка заезжает в приют каждый год, в этот раз удалось взять с собой и сына. Оказалось, приходить в гости в «Краснодог» могут все желающие, а вот выгуливать собак разрешают только со школьного возраста.

Почти сразу Виктория села на пол, и её тут же обступили кошки и коты, им всем хотелось внимания и ласки. Ребенка больше интересовали не обитатели вольера, а само строение: он рассматривал и трогал лежанки, игрушки, тоннели. Кстати, там я увидела и ту мышку, которую в подарок принесла маленькая девочка. Заглянула в отдел с кошачьими и Ксения. «Как только зашла к ним в комнату, одна сразу побежала ко мне на ручки. Настоящая кототерапия. Я как никогда была близка к тому, чтобы забрать её с собой. Надеюсь, что смогу в ближайшие несколько лет всё-таки осуществить это. Призываю всех заглянуть в приют, чтобы дать частичку заботы и внимания и получить их любовь взамен», — поделилась девушка с журналисткой Юга.ру.

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру