Много слёз и маленькие чудеса. Репортаж с 20-летия приюта для животных «Краснодог» в Краснодаре

Краснодарский край

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  • Ксения и Босяк в приюте «Краснодог» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Ксения и Босяк в приюте «Краснодог» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

8 октября краснодарский приют для пострадавших животных «Краснодог» отметил 20-летие. Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова сходила на приуроченный к этому событию день открытых дверей.

Я иду в правильном направлении, это ясно — уже за несколько сотен метров слышен громкий собачий лай. Воскресенье, 11 утра, в приюте кипит жизнь.

Вижу здание со знакомой вывеской — я на месте. Двери открыты, туда-сюда снуют люди. В коридоре появляются женщина с девочкой лет пяти.

— Ой, здравствуйте. Давно вас не было, — встречает их сотрудница приюта.
— Нет, мы так же регулярно вас посещаем. Просто не встречались. Поздравляем с праздником! — отвечает гостья.

Девочка держит в руках торт, игрушку для кошек и рисунок. 

«Поздравляю, это вам. Только игрушку я хочу лично передать, можно?» — говорит ребенок и вручает женщине подарки.

  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Затем зашла девушка с двумя полными пакетами. В них в основном вкусняшки для животных и ветеринарные препараты.

«Там много лекарств, которые нужно хранить в холодильнике. И лучше их отправить туда прямо сейчас», — сообщила гостья. 

Сотрудница приюта тут же принялась разбирать пакеты. К слову, подарков животные в этот день получили много. Одна девушка привезла целый багажник пледов, ковров и подстилок, чтобы в холода подопечным приюта было тепло. Другая гостья доставила несколько пакетов с кормом и лакомствами.

Каждой собаке нужен друг

На дне открытых дверей можно было выгуливать собак с 11:00 до 14:00. Гулять выводят наиболее социальных животных, которые могут без вреда для себя и других проводить время с собратьями. И желающих ненадолго стать своеобразной няней для четвероногого было действительно много. Люди пришли целыми семьями и с удовольствием проводили время с псами всех мастей, пород и возрастов.

В течение дня со всех сторон было слышно:

— Ну что, готов к прогулке? Побежали!
— Ты не устала, может водички?
— А ты у нас конфликтная особа, оказывается. Не надо обижать других собачек.
— Ты точно не хочешь кушать? Мне дали пакетик с кормом для тебя.

  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

«Впервые я побывала в «Краснодоге» на волонтерском дне в мае, и мне удалось погулять по очереди с двумя собаками. Тогда я классно провела время и в прошлое воскресенье решила повторить опыт», — рассказала девушка по имени Ксения.

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В этот раз гостье достался пёс по кличке Босяк. Он поступил в приют полгода назад. Мужчина увидел, как пёсика сбила машина на улице Северной. Он оказал первую помощь и доставил в «Краснодог». Врач диагностировал черепно-мозговую, а также травмы передней и задней лапы, повреждения внутренних органов. В процессе лечения Босяку пришлось ампутировать переднюю конечность.

Но это не мешает собаке жить активно. Ксения буквально не успевала за Босяком, так ему хотелось бегать по двору, исследуя территорию и гостей приюта.

«Несмотря на то, что у него три лапы, он очень резвый. А ещё дружелюбный, хотел познакомиться со всеми, не рычал, не лаял, хотя площадка была полна собак. В этот раз было намного больше волонтеров, думаю из-за того, что у приюта день рождения. Здорово, когда видишь столько поддержки», — рассказала Ксения.

  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Собака по кличке Пудра была в этот день самой пугливой. Ей не хотелось гулять, она сидела возле забора и дрожала. Её временная подруга была очень терпеливой.

«Хочешь сидеть — давай, я не против», — сказала своей подопечной девушка. 

Спустя 40 минут Пудра уже лежала у неё на руках и довольно сопела.

Погулять с собаками из приюта можно не только в дни открытых дверей. Для этого нужно заранее записаться по телефону +7 (988) 505-25-05.

Возьмите с собой сменную одежду (животные могут испачкать) и будьте готовы уделить собаке не менее 40 минут. На свои дела отвлекаться нельзя — всё внимание должно быть направлено на хвостатого подопечного.

Новая жизнь — 20 тысяч раз

Приют для пострадавших животных «Краснодог» основала Наталья Дубницкая в далёком 2003 году. Изначально здесь было всего несколько вольеров. Из убежища для немногих измученных собак приют за двадцать лет стал крупным центром помощи, принимающим бездомных и пострадавших собак и кошек. 

Главная задача приюта — помощь пострадавшим животным, оказавшимся на улице. Попадают они сюда зачастую в тяжелейшем состоянии: искалеченные, пораженные всевозможными вирусными заболеваниями.

Сегодня здесь более 500 подопечных. Каждый месяц удается устроить в семьи от 60 до 100 собак и кошек. Главная гордость проекта — более 20 тыс. животных, нашедших свой дом и заботливых хозяев за эти годы.

  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Приют не получает системной поддержки от государства и существует на пожертвования неравнодушных граждан и организаций. Недавно «Краснодог» второй раз выиграл президентский грант на бесплатную стерилизацию кошек и собак. Это поможет хоть как-то сократить численность бездомных животных.

Большие и маленькие чудеса

Не обошлось в этот день и без маленьких чудес. Утром кот Андрюша обрел семью. Он приглянулся молодой паре и теперь будет жить в квартире и радовать своих новых хозяев.

Удалось пристроить и многострадальную собаку Пёсю. Она провела в приюте больше двух лет, её несколько раз забирали в семью, но каждый раз возвращали. А еще недавно дом обрел и пес, проживший здесь аж девять лет.

— Мама, мама, ты видела, собаку понесли! У нее что-то с лапой, — вскрикнул мальчик лет семи и подбежал к маме.
— Да, сынок, видела. Другие животные сюда и не попадают, — ответила она.
— Он теперь будет жить здесь? — не унимался ребенок.
— Если его смогут спасти и вылечить, то да, — подтвердила женщина. 

Его привезла девушка, которая ехала по трассе М-4 Дон и увидела на обочине сбитое животное. Лапа была полностью раздроблена. В приюте псу дали кличку Афон. Он нуждается в продолжительном лечении.

  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Кототерапия

На протяжении всего дня «Краснодог» посещали небольшие группы людей, им проводили экскурсии по территории, рассказывали о работе организации, разрешали поиграть с кошками.

Так, большой вольер с мурчащими посетили уже упомянутые выше мама с сыном — Виктория и Ваня. Девушка заезжает в приют каждый год, в этот раз удалось взять с собой и сына. Оказалось, приходить в гости в «Краснодог» могут все желающие, а вот выгуливать собак разрешают только со школьного возраста.

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Почти сразу Виктория села на пол, и её тут же обступили кошки и коты, им всем хотелось внимания и ласки. Ребенка больше интересовали не обитатели вольера, а само строение: он рассматривал и трогал лежанки, игрушки, тоннели. Кстати, там я увидела и ту мышку, которую в подарок принесла маленькая девочка.

Заглянула в отдел с кошачьими и Ксения.

«Как только зашла к ним в комнату, одна сразу побежала ко мне на ручки. Настоящая кототерапия. Я как никогда была близка к тому, чтобы забрать её с собой. Надеюсь, что смогу в ближайшие несколько лет всё-таки осуществить это. Призываю всех заглянуть в приют, чтобы дать частичку заботы и внимания и получить их любовь взамен», — поделилась девушка с журналисткой Юга.ру.

  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Приют «Краснодог» в Краснодаре отметил 20-летие © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Всё время, пока была в приюте, я утирала слезы. Едва переступила порог — они потекли сами собой. И было совершенно не важно, кого я вижу: собаку без лапы, просто хромающую или с виду совершенно здоровую. Было горько от осознания того, что они поступили в приют не просто так, что в их плачевном положении, возможно, виноват человек.

За полчаса до завершения дня открытых дверей я уже собралась уходить. А вот гостей, желающих провести время с животными, оставалось еще много.

Каждый может помочь. Как это сделать?

В «Краснодоге» всегда нужны корма для животных, консервы для собак, древесный наполнитель для кошачьих туалетов, железные миски, подстилки, хлорсодержащие или любые моющие и дезинфицирующие средства, ошейники, поводки для маленьких и средних собак, игрушки, когтеточки, переноски, металлические клетки, а также лекарственные препараты. Полный список потребностей.

Кроме того, действует программа кураторства. Можно выбрать собаку или кошку и оплачивать его ежемесячное содержание (входит стоимость корма, наполнителя, обработки от паразитов, вакцины). Это четко фиксированная сумма, просчитанная сотрудниками приюта. Узнать о программе кураторства подробнее.

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