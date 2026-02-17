Конец эры Telegram в России. Мессенджер полностью отключат 1 апреля — Baza

17 февраля телеграм-канал Baza сообщил, что с 1 апреля в России планируют полностью заблокировать мессенджер Telegram. Как стало известно от источников в нескольких ведомствах, Роскомнадзор намерен применить к Telegram те же меры, что ранее использовались в отношении Instagram* и Facebook*.

Ограничения будут действовать на всей территории страны. Доступ к приложению перекроют как через мобильных операторов, так и через провайдеров стационарного интернета.

Позже Роскомнадзор на просьбу прокомментировать сообщение о полной блокировке мессенджера Telegram в России с 1 апреля ответил, что ведомству «нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».