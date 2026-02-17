Конец эры Telegram в России. Мессенджер полностью отключат 1 апреля — Baza
Источники назвали дату полной изоляции мессенджера
17 февраля телеграм-канал Baza сообщил, что с 1 апреля в России планируют полностью заблокировать мессенджер Telegram. Как стало известно от источников в нескольких ведомствах, Роскомнадзор намерен применить к Telegram те же меры, что ранее использовались в отношении Instagram* и Facebook*.
Ограничения будут действовать на всей территории страны. Доступ к приложению перекроют как через мобильных операторов, так и через провайдеров стационарного интернета.
Позже Роскомнадзор на просьбу прокомментировать сообщение о полной блокировке мессенджера Telegram в России с 1 апреля ответил, что ведомству «нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».
В России «замедляют» Telegram:
История ограничений работы Telegram в России насчитывает несколько этапов. В августе 2025 года Роскомнадзор ввел ограничения на голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*. Тогда в ведомстве пояснили, что данные мессенджеры стали основным инструментом, который злоумышленники используют для обмана и вымогательства денег у россиян, а также для вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность.
Уже в октябре регулятор анонсировал начало частичного ограничения работы этих приложений — как меру для противодействия преступникам. Ситуация продолжила развиваться в 2026 году. В середине января заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что полная блокировка Telegram пока не планируется. Более того, по информации источника ТАСС, мессенджер на тот момент взаимодействовал с российскими властями.
Однако уже через несколько дней зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин выступил с противоположным заявлением. Он сообщил о постепенной блокировке мессенджера из-за отказа администрации Telegram выполнять требования по пресечению преступлений.
На фоне этих заявлений российские пользователи столкнулись с техническими проблемами. 9 и 10 февраля были зафиксированы массовые жалобы на сбои в работе Telegram. Данные подтверждали сервисы мониторинга Downdetector и «Сбой.рф». Аналогичные проблемы наблюдались также в конце декабря и середине января.
10 февраля Роскомнадзор заявил о продолжении последовательных ограничений Telegram.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.