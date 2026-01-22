Роскомнадзор подтвердил замедление Telegram. Ранее ведомство отрицало это

Сенатор Шейкин объяснил поэтапное введение мер против Telegram с августа 2025 года

21 января ТАСС сообщило, что в России с августа 2025 года поэтапно внедряют ограничительные меры в отношении мессенджера Telegram. Причиной стало нежелание платформы выполнять требования, направленные на противодействие преступной деятельности на территории страны. Об этом в ходе своего выступления заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. Сенатор отметил, что иностранные онлайн-сервисы зачастую используются на территории РФ для организации террористических актов, мошеннических схем и иных противоправных деяний.

К таким мерам, по словам Шейкина, относятся блокировка аудио- и видеозвонков внутри приложения, а также частичное замедление передачи медиаконтента. Он подчеркнул, что ограничения вводятся постепенно, чтобы у пользователей было время адаптироваться и перейти на альтернативные платформы. Чиновник рекомендовал россиянам использовать только национальные мессенджеры. В пресс-службе Роскомнадзора, по данным издания «Осторожно Media», назвали предоставленную Шейкиным информацию исчерпывающей. 20 и 21 января сотрудники Юга.ру столкнулись с проблема в работе веб-версии Telegram. При этом скачанное приложение хорошо функционирует. Ранее Роскомнадзор частично ограничивал работу Telegram 16 января. Официальной информации от ведомства на тот момент не было.