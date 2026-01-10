В Краснодаре и других городах 10 января с утра не работает мессенджер Telegram

Краснодарский край, Ставропольский край, Вся Россия

  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

Жители разных городов России жалуются на сбой в работе Telegram — не загружается мобильное приложение и не приходят оповещения

10 января жители разных регионов России пожаловались на сбой работы мессенджера Telegram. 

Согласно данным сервиса DownDetector, за последние сутки поступило 1099 жалоб. Большая часть из них — от жителей Ставропольского края. Также сбои фиксируют в Краснодаре, Новороссийске и других городах. 

Пользователи жалуются на сбой мобильного приложения (55%), отсутствие оповещений (26%), общий сбой (11%), сбой сайта (6%). 

Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году:

Также жалобы фиксирует сайт «Сбой.рф» — 10 января поступило 184 сообщения о сбоях в работе Telegram. Большинство из них из Москвы, Новосибирской области и Краснодарского края. 

Как писали Юга.ру, в декабре пользователи WhatsApp* и Telegram подали в суд на Роскомнадзор и Минцифры из-за ограничения звонков.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

