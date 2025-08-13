Роскомнадзор подтвердил блокировку звонков в Telegram и WhatsApp

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в иностранных мессенджерах для борьбы с преступностью

13 августа портал РБК сообщил, что Роскомнадзор подтвердил информацию об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp. По словам ведомства, меру приняли для борьбы с киберпреступностью.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — заявили в ведомстве.

Читайте также:

В Роскомнадзоре пояснили, что именно Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, которые преступники используют для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность.

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев назвал запрет звонить через мессенджеры утопией. По его словам, мера приведет к возмущению пользователей и поиску способов обхода блокировок.

Напомним, в конце мая основные операторы сотовой связи выступили с предложением заблокировать голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp. Тогда Минцифры не поддержало инициативу.

Как писали Юга.ру, в Крыму будут надолго отключать мобильный интернет. Конкретные сроки власти не сообщают.

Интернет Роскомнадзор Технологии

Новости

Телеканал мэрии Краснодара назвал точную дату открытия аэропорта. Для этого они взяли комментарий у астролога
В Японском саду Краснодара пройдут дискуссии о живописи, эстетике, интерьере и традициях искусства Страны восходящего солнца
Госжилинспекция потребовала перевести домовые чаты в мессенджер Max — соцсети
В российских городах-миллионниках продажи новостроек снизились в три раза. В Краснодаре меньше всего сделок
Роскомнадзор подтвердил блокировку звонков в Telegram и WhatsApp
В Красноармейском районе Краснодарского края будут включать сирены при угрозе БПЛА

Лента новостей

Жители села Туапсинского района больше недели отрезаны от цивилизации из-за разрушенного штормом моста
Вчера, 17:23
Жители села Туапсинского района больше недели отрезаны от цивилизации из-за разрушенного штормом моста
Кладбище барж, лотосы, мосты
8 августа, 16:45
Кладбище барж, лотосы, мосты
5 лучших маршрутов для сап-прогулок в Краснодаре
«Корзина доброты»
11 августа, 13:53
«Корзина доброты»
В Краснодаре и Ростове-на-Дону собрали 7900 кг продуктов для нуждающихся

Реклама на сайте