Роскомнадзор подтвердил блокировку звонков в Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в иностранных мессенджерах для борьбы с преступностью

13 августа портал РБК сообщил, что Роскомнадзор подтвердил информацию об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp. По словам ведомства, меру приняли для борьбы с киберпреступностью. «Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — заявили в ведомстве.

В Роскомнадзоре пояснили, что именно Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, которые преступники используют для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность. Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев назвал запрет звонить через мессенджеры утопией. По его словам, мера приведет к возмущению пользователей и поиску способов обхода блокировок. Напомним, в конце мая основные операторы сотовой связи выступили с предложением заблокировать голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp. Тогда Минцифры не поддержало инициативу.