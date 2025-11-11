В Краснодаре снова расклеили плакаты, заявляющие, что 3 млн рублей за контракт о военной службе платят только на Кубани. Но в некоторых регионах платят еще больше
На улицах Краснодара расклеили плакаты, на которых указано, что только на Кубани контрактникам СВО платят сразу 3 млн рублей
Предыстория. 22 августа администрация Краснодарского края запустила акцию. Контрактникам СВО увеличили единовременные выплаты с 2,4 до 3 млн рублей. Предложение было актуально до 30 сентября.
В начале октября стало известно, что «акцию» с выплатами 3 млн рублей контрактникам продлили еще на месяц.
11 ноября редакция Юга.ру обнаружила в Краснодаре на пересечении улиц Ставропольской и Павлова, а также Красной и Чапаева плакаты с информацией об очередном продлении «акции». При этом на них указано, что сумма единовременной выплаты при заключении контракта с ВС РФ составляет 3 млн рублей только на Кубани.
Такой текст не соответствует действительности. В других российских регионах контрактники могут получить такие же или еще большие выплаты.
В Тамбовской области новобранцам СВО подняли выплаты до 3 млн рублей. Сумма складывается из федеральной, региональной и муниципальной выплат.
В РФ поднимают налоги ради «обороны и безопасности»:
В Свердловской области сумма выплат участникам СВО составляет 3,1 млн рублей: 400 тыс. рублей — федеральная часть, 2,5 млн рублей — региональная, 200 тыс. рублей — от муниципалитета.
В Тюменской области размер единовременных выплат контрактникам увеличили до 3,4 млн рублей. При этом место прописки и проживания не имеет значения.
Напомним, в Краснодарском крае ввели единовременную выплату для контрактников СВО в апреле 2023 года. Тогда сумма составляла 100 тыс. рублей. Позже власти неоднократно увеличивали выплату, в августе 2024 года подняли ее до 1,9 млн рублей, в августе 2025-го — до 2,4 млн рублей.
При этом на плакатах было указано, что только на Кубани контрактникам СВО платят такую сумму.
При этом в других российских регионах сократили выплаты контрактникам, желающим идти на СВО. Тренд продолжается с начала 2025 года.
Где и на сколько урезали выплаты:
- в Татарстане — с 2,7 млн до 400 тыс. рублей;
- в Марий Эл — с 2,6 млн до 400 тыс. рублей;
- в Чувашии — с 2,1 млн до 400 тыс. рублей;
- в Самарской области — с 2,1 млн до 400 тыс. рублей;
- в Ульяновской области — с 2,1 млн до 500 тыс. рублей;
- в Санкт-Петербурге — отмена губернаторской выплаты в 1,6 млн рублей;
- в Башкирии — с 1,2 млн до 600 тыс. рублей;
- в Ямало-Ненецком автономном округе — с 3,1 до 1,9 млн рублей;
- в Нижегородской области — с 2,6 до 1,1 млн рублей.
В Саратовской области с 28 октября прекратили выплаты за вербовку контрактников на СВО. Программу завершили досрочно. Первоначально выплаты составляли 10 тыс. рублей за каждого привлеченного контрактника. К июлю 2025 года сумму увеличили до 150 тыс. рублей. В этом же регионе сократили выплаты самим контрактникам — с 2,2 млн до 450 тыс. рублей.
Как писали Юга.ру, в Ростовской области и других регионах призывают резервистов для защиты стратегических объектов.