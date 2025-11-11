В Краснодаре снова расклеили плакаты, заявляющие, что 3 млн рублей за контракт о военной службе платят только на Кубани. Но в некоторых регионах платят еще больше

На улицах Краснодара расклеили плакаты, на которых указано, что только на Кубани контрактникам СВО платят сразу 3 млн рублей

Предыстория. 22 августа администрация Краснодарского края запустила акцию. Контрактникам СВО увеличили единовременные выплаты с 2,4 до 3 млн рублей. Предложение было актуально до 30 сентября.



В начале октября стало известно, что «акцию» с выплатами 3 млн рублей контрактникам продлили еще на месяц.

11 ноября редакция Юга.ру обнаружила в Краснодаре на пересечении улиц Ставропольской и Павлова, а также Красной и Чапаева плакаты с информацией об очередном продлении «акции». При этом на них указано, что сумма единовременной выплаты при заключении контракта с ВС РФ составляет 3 млн рублей только на Кубани.

Такой текст не соответствует действительности. В других российских регионах контрактники могут получить такие же или еще большие выплаты.

В Тамбовской области новобранцам СВО подняли выплаты до 3 млн рублей. Сумма складывается из федеральной, региональной и муниципальной выплат.