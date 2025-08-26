В Краснодарском крае контрактникам СВО увеличили единовременные выплаты до 3 млн рублей. Это временная «акция»
Заключившие контракт с Минобороны РФ получат от Краснодарского края 3 млн рублей до 30 сентября 2025 года
22 августа пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что граждане, решившие заключить контракт с Министерством обороны РФ для участия в СВО, получат дополнительную региональную выплату в 600 тыс. рублей. Однако есть условие — подписать контракт необходимо до 30 сентября включительно.
Так, контрактники Кубани получат до 3 млн рублей:
- 1,5 млн + 600 тыс. рублей — старая и новая выплаты от края;
- 500 тыс. рублей — единовременная выплата от муниципалитетов;
- 400 тыс. рублей — федеральная выплата от Минобороны России.
Напомним, что в Краснодарском крае ввели единовременную выплату для контрактников СВО в апреле 2023 года. Тогда сумма составляла 100 тыс. рублей. Позже власти неоднократно увеличивали выплату, и в августе 2024 года подняли ее до 1,9 млн рублей.
20 августа редакция Юга.ру обнаружила на улицах Краснодара плакаты, где указано, что только на Кубани сумма единовременной выплаты при заключении контракта с ВС РФ составляет 2,4 млн рублей. Но это не соответствует действительности, так как в других регионах РФ контрактники могут получить такие же или еще большие выплаты.
Как писали Юга.ру, медсестру в Краснодаре оштрафовали за попытку мошенничества. Она обещала не возвращать мобилизованного в зону СВО за взятку.
