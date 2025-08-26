В Краснодарском крае контрактникам СВО увеличили единовременные выплаты до 3 млн рублей. Это временная «акция»

22 августа пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила , что граждане, решившие заключить контракт с Министерством обороны РФ для участия в СВО, получат дополнительную региональную выплату в 600 тыс. рублей. Однако есть условие — подписать контракт необходимо до 30 сентября включительно. Так, контрактники Кубани получат до 3 млн рублей:

Напомним, что в Краснодарском крае ввели единовременную выплату для контрактников СВО в апреле 2023 года. Тогда сумма составляла 100 тыс. рублей. Позже власти неоднократно увеличивали выплату, и в августе 2024 года подняли ее до 1,9 млн рублей.



20 августа редакция Юга.ру обнаружила на улицах Краснодара плакаты, где указано, что только на Кубани сумма единовременной выплаты при заключении контракта с ВС РФ составляет 2,4 млн рублей. Но это не соответствует действительности, так как в других регионах РФ контрактники могут получить такие же или еще большие выплаты.