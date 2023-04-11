В Краснодарском крае ввели единовременную выплату для контрактников СВО
Заключившим контракт с 1 апреля обещают выплатить по 100 тыс. рублей
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о выплате в 100 тыс. рублей тем, кто с 1 апреля заключил или заключит контракт о прохождении военной службы в зоне СВО. Документ опубликовали в официальном телеграм-канале администрации региона.
Порядок выплаты определят в ближайшее время. Также её не будут учитывать в составе доходов семьи для предоставления других мер поддержки.
Ранее Юга.ру писали, что единовременную выплату получали только мобилизованные и добровольцы. В Крыму мобилизованным жителям обещали выплатить по 200 тыс. рублей.
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