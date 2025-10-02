В Краснодарском крае продлили временную «акцию» с выплатами 3 млн рублей за военные контракты. Станет ли она постоянной?

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Акцию» с выплатами 3 млн рублей контрактникам продлили до 31 октября

Предыстория. 22 августа администрация Краснодарского края запустила акцию. Контрактникам СВО увеличили единовременные выплаты с 2,4 до 3 млн рублей. Предложение было актуально до 30 сентября.

2 октября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что губернатор региона Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении акции до 31 октября. Не исключено, что она станет постоянной подобно продлениям антитеррористического режима, закрытий аэропортов и отключений мобильного интернета по ночам.  

В РФ поднимают налоги ради «обороны и безопасности»:

В пресс-службе добавили, что регион продолжает набирать людей до 35 лет в спецподразделения операторов БПЛА. Уверенным пользователям компьютеров будут доступны все действующие меры поддержки участников СВО.

Напомним, в Краснодарском крае ввели единовременную выплату для контрактников СВО в апреле 2023 года. Тогда сумма составляла 100 тыс. рублей. Позже власти увеличивали вознаграждение за службу сначала до 1,5 млн рублей, а в августе 2024 года подняли ее до 1,9 млн рублей.

Как писали Юга.ру, 20 августа редакция обнаружила на улицах Краснодара плакаты, где указано, что только на Кубани сумма единовременной выплаты при заключении контракта с ВС РФ составляет 2,4 млн рублей. Это не соответствовало действительности.

