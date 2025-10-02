В Краснодарском крае продлили временную «акцию» с выплатами 3 млн рублей за военные контракты. Станет ли она постоянной?

2 октября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила , что губернатор региона Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении акции до 31 октября. Не исключено, что она станет постоянной подобно продлениям антитеррористического режима, закрытий аэропортов и отключений мобильного интернета по ночам.

Предыстория. 22 августа администрация Краснодарского края запустила акцию. Контрактникам СВО увеличили единовременные выплаты с 2,4 до 3 млн рублей. Предложение было актуально до 30 сентября.

В пресс-службе добавили, что регион продолжает набирать людей до 35 лет в спецподразделения операторов БПЛА. Уверенным пользователям компьютеров будут доступны все действующие меры поддержки участников СВО.

Напомним, в Краснодарском крае ввели единовременную выплату для контрактников СВО в апреле 2023 года. Тогда сумма составляла 100 тыс. рублей. Позже власти увеличивали вознаграждение за службу сначала до 1,5 млн рублей, а в августе 2024 года подняли ее до 1,9 млн рублей.