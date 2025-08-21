В Краснодаре появились плакаты, заявляющие, что 2,4 млн рублей за контракт о военной службе платят только на Кубани. Это не так

Краснодарский край

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

На улицах Краснодара развесили плакаты, на которых указано, что только на Кубани контрактникам СВО платят 2,4 млн рублей

20 августа редакция Юга.ру обнаружила на улицах Краснодара плакаты, где указано, что только на Кубани сумма единовременной выплаты при заключении контракта с ВС РФ составляет 2,4 млн рублей. Но это не соответствует действительности, так как в других российских регионах контрактники могут получить такие же или еще большие выплаты.

В Ханты-Мансийском автономном округе эту сумму увеличили до 2,65 млн рублей, а в Калужской и Магаданской областях — до 2,5 млн рублей.

Медсестру в Краснодаре оштрафовали за попытку мошенничества:

В Адыгее сумма единовременной выплаты, как и в Краснодарском крае, составляет 2,4 млн рублей. В Ростовской области и Ставропольском крае контрактники могут получить 2 млн рублей,  а в Крыму — 1,9 млн рублей. 

Напомним, что в Краснодарском крае ввели единовременную выплату для контрактников СВО в апреле 2023 года. Тогда сумма составляла 100 тыс. рублей. Позже власти неоднократно увеличивали выплату, и в августе 2024 года подняли ее до 1,9 млн рублей.

Как писали Юга.ру, утром 21 августа поезда, идущие на юг и с юга, до четырех часов задерживались в Воронежской области после атаки БПЛА.

