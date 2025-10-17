Власти Краснодара отказали жителям ЮМР в проведении митинга против строительства храма

17 октября телеграм-канал кубанского отделения КПРФ сообщил , что власти Краснодара во второй раз отказали партии и жителям ЮМР в проведении митинга. Первое уведомление о протесте подали на 18 октября, а второе — на 26 октября. Горожане планировали обсудить принятый в 2024 году генплан Краснодара, проекты строительства храма на ЮМР и транзитной дороги по улицам Генерала Шифрина и Думенко.

Жители хотели провести митинг на месте строительства храма. В качестве альтернативы власти предложили им сквер «Кленовый» в учхозе «Кубань».

«Вместо того, чтобы прийти на митинг, послушать людей и вступить с ними в диалог, власти просто запрещают митинг. Да, именно запрещают, ведь фактически отсылка «в лес к белкам» на 12 км от центра Краснодара — это реальный запрет», — отметил краснодарский общественник, депутат городской Думы Александр Сафронов.

По данным представителей КПРФ, мэрия ссылается на то, что в указанном месте в это же время будет проходить другое публичное мероприятие. О таких же причинах администрация заявляла год назад, когда во время обсуждения генплана горожане одновременно подали четыре заявки на митинги в разных местах микрорайона.

Жители Юбилейного отказываются проводить митинг за городом, так как большинству сложно туда добраться. В КПРФ заявили, что продолжат борьбу.

Напомним, что о строительстве храма на ЮМР стало известно в августе 2024 года. Изначально объект планировали возвести в зеленой зоне на месте обещанного парка. В сентябре того же года жители написали обращение Владимиру Путину с просьбой не допустить строительства. При этом губернатор Кубани поддержал проект.



После протестов жителей власти предложили новую локацию, но ей снова оказалась зеленая зона, где обычно устанавливают новогоднюю елку. Горожане продолжили выступать против застройки, проводя одиночные пикеты.

16 октября журналист Юга.ру Денис Куренов посетил сессию в департаменте архитектуры. На ней должны были обсудить строительство храма и ознакомить жителей с экспозицией проекта. Однако, кроме представителя ведомства и журналиста, в пункте обсуждений никого не было.